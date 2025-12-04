В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы

В правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области 7 октября в 13:20 обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая в поселке Вырица. Она заявила о хищении 80 000 рублей из её жилища, расположенного на улице Камышинской.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий, 2 декабря в 10:00, возле дома номер 11 на Институтской улице в деревне Белогорка Гатчинского района Ленинградской области, сотрудники полиции задержали 44-летнюю безработную жительницу Новгородской области. Данная гражданка подозревается в совершении вышеуказанного преступления и ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные деяния (кражи).

В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.