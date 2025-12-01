В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве

В полицию Кировского района Петербурга 29 ноября обратилась 76-летняя пенсионерка, проживающая в доме номер 14 на Счастливой улице, заявив о мошенничестве. По её словам, в промежуток времени с 14:50 до 15:10, злоумышленник обманным путем заставил её купить шубу по значительно завышенной стоимости. Причиненный ущерб оценен в 60 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных действий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 30 ноября в 17:45, возле дома 30 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова был задержан 35-летний петербуржец, проживающий в Центральном районе, подозреваемый в совершении данного преступления.

Он доставлен в отделение полиции и привлечен к ответственности по статье 7.27 часть 1 КоАП РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к задержанному меры пресечения.