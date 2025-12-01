ента новостей

14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
16:55
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
19:09
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве

В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве  

В полицию Кировского района Петербурга 29 ноября обратилась 76-летняя пенсионерка, проживающая в доме номер 14 на Счастливой улице, заявив о мошенничестве. По её словам, в промежуток времени с 14:50 до 15:10, злоумышленник обманным путем заставил её купить шубу по значительно завышенной стоимости. Причиненный ущерб оценен в 60 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных действий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 30 ноября в 17:45, возле дома 30 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова был задержан 35-летний петербуржец, проживающий в Центральном районе, подозреваемый в совершении данного преступления.

Он доставлен в отделение полиции и привлечен к ответственности по статье 7.27 часть 1 КоАП РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к задержанному меры пресечения.

Все по теме: Кировский район, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-11-2022, 12:07
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве
14-10-2025, 14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
15-08-2025, 11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
19-09-2023, 11:36
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионерки
18-11-2025, 11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
19-09-2025, 14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя

Происшествия на дорогах

28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
Наверх