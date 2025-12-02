В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов

Первого декабря администрация Telegram произвела блокировку свыше 509 тысяч каналов и групп, уличенных в нарушении правил пользования сервисом. Этот показатель оказался максимальным с 13 ноября, когда было заблокировано около 519 тысяч онлайн-ресурсов. Всего за текущий год мессенджер ограничил доступ к 38,9 млн каналов.

Несмотря на внушительные объемы блокировок, проблема злоупотреблений в зарубежных мессенджерах остается критической, как заявил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор проекта «Цифровая Россия». По мнению депутата, впечатляющая статистика Telegram не должна создавать ложное впечатление о решении проблемы:

«Telegram продолжает проводить показательные "чистки" пространства от каналов, нарушающих установленные нормы, то есть потенциально опасных для пользователей. Более полумиллиона удалений за день – звучит весомо, но по сути не меняет ситуацию. Сегодня блокируют одни ресурсы, а завтра появляются новые. Открытие нового канала занимает считанные минуты, и процесс повторяется».

Немкин подчеркнул, что масштабные блокировки в Telegram свидетельствуют о серьезности проблемы, а не о ее разрешении. Он утверждает, что стабильная цифровая среда возможна только при условии, что платформы соблюдают российское законодательство и обеспечивают реальный контроль над безопасностью пользователей:

«Мы постоянно говорим о необходимости в платформах, функционирующих в соответствии с законом и несущих ответственность перед ним, способных обеспечить защиту пользователей. Российские сервисы как раз стремятся к этому: они становятся прозрачными, предсказуемыми и технологичными. Они опережают Telegram по темпам развития, и у нас есть все необходимое для создания цифровой среды, где безопасность и ответственность будут приоритетами».