СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов

В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов

Опубликовал: Вадик Котов
ВКонтакте
Администрация Telegram 1 декабря заблокировала более 509 тыс. каналов и групп, нарушающих политику сервиса.

Первого декабря администрация Telegram произвела блокировку свыше 509 тысяч каналов и групп, уличенных в нарушении правил пользования сервисом. Этот показатель оказался максимальным с 13 ноября, когда было заблокировано около 519 тысяч онлайн-ресурсов. Всего за текущий год мессенджер ограничил доступ к 38,9 млн каналов.

Несмотря на внушительные объемы блокировок, проблема злоупотреблений в зарубежных мессенджерах остается критической, как заявил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор проекта «Цифровая Россия». По мнению депутата, впечатляющая статистика Telegram не должна создавать ложное впечатление о решении проблемы:

«Telegram продолжает проводить показательные "чистки" пространства от каналов, нарушающих установленные нормы, то есть потенциально опасных для пользователей. Более полумиллиона удалений за день – звучит весомо, но по сути не меняет ситуацию. Сегодня блокируют одни ресурсы, а завтра появляются новые. Открытие нового канала занимает считанные минуты, и процесс повторяется».

Немкин подчеркнул, что масштабные блокировки в Telegram свидетельствуют о серьезности проблемы, а не о ее разрешении. Он утверждает, что стабильная цифровая среда возможна только при условии, что платформы соблюдают российское законодательство и обеспечивают реальный контроль над безопасностью пользователей:

«Мы постоянно говорим о необходимости в платформах, функционирующих в соответствии с законом и несущих ответственность перед ним, способных обеспечить защиту пользователей. Российские сервисы как раз стремятся к этому: они становятся прозрачными, предсказуемыми и технологичными. Они опережают Telegram по темпам развития, и у нас есть все необходимое для создания цифровой среды, где безопасность и ответственность будут приоритетами».

