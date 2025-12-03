ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика

В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские в Петергофе задержали «пирата», отобравшего две бутылки рома у грузчика 

В полицию Петродворцового района Санкт-Петербурга поступило сообщение о грабеже, совершенной в магазине на Гатчинской улице, дом 2, в Петергофе. Инцидент произошел 2 декабря в 13:47, о чем сообщил начальник службы безопасности торговой точки.

На месте преступления участковый полиции задержал 27-летнего местного жителя. Согласно предварительной информации, мужчина совершил грабеж, отняв у 34-летнего грузчика две бутылки рома общей стоимостью 2 798 рублей.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 2, пункт «г» УК РФ (грабеж).

Все по теме: Петродворцовый район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
