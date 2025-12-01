ента новостей

В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома

ГУ МВД
В Бокситогорском районе задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержаны двое местных жителей 25 и 34 лет по подозрению в угоне автомобиля, краже имущества и поджоге, причинившем ущерб на сумму около 1,5 миллиона рублей. Уголовные дела возбуждены по статьям 166 и 167 УК РФ. Подозреваемые задержаны согласно статье 91 УПК РФ.

29 ноября в полицию поступило заявление от 75-летнего жителя Тихвина, сообщившего о пропаже автомобиля «Мицубиси» из гаража в деревне Турлинский Лесопункт, произошедшей в период с 23 по 29 ноября.

Следствием установлено, что в указанный период из гаража, помимо автомобиля, были украдены электроинструменты и лодочный мотор. Злоумышленники, взломав ворота, вывезли похищенное на угнанном автомобиле. «Мицубиси» был обнаружен позднее в кювете между деревнями Горелуха и Турково.

Согласно оперативным данным, в ночь на 30 ноября подозреваемые вернулись на место преступления и совершили поджог гаража с целью сокрытия следов. Огонь распространился на пристроенный к гаражу жилой дом, который в результате полностью сгорел, площадью около 50 квадратных метров. Часть похищенного имущества удалось обнаружить и изъять.

Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, угон, поджог
