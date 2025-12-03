В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы

ента новостей

Опубликовал: Анна Воронкова
Портал "Культура Петербурга"
В историческом Особняке А. П. Брюллова с 6-го декабря по 10-е января пройдет выставка живописных произведений, созданных творческим коллективом «Арт-убежище». 

Живопись как ключ к объединению внутреннего и внешнего миров

6 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге в историческом Особняке А. П. Брюллова (наб. Лейтенанта Шмидта, 37) откроется выставка московских художников «Соединяя берега» — масштабный проект, объединяющий четырнадцать авторов творческой мастерской «Арт-убежище», основанной художником Галиной Утиной.

Проект посвящён диалогу двух городов — Москвы и Петербурга — и визуальному взаимопроникновению пространств, состояний и творческих взглядов. На выставке будет представлено около восьми десятков живописных и графических работ, объединённых темой города как живой метафоры человеческого чувства.

Идея проекта

«Соединяя берега» — это символический мост между городами и людьми, между личными историями художников и эмоциональным ландшафтом Петербурга.

В центре выставки — образ города как пространства внутреннего созвучия. Петербург здесь предстаёт одновременно классическим и современным: в сиянии куполов и в отражениях дождя, в туманных перспективах, в мягкой зимней тишине, в динамике улиц, в энергетике цвета и фактуры.

Каждый художник предлагает своё авторское видение: от реалистических панорам и нежных городских сцен до абстрактных структур и метафорических образов.

Художники-участники

В выставке участвуют 14 авторов, работающих в различных стилях и техниках, формирующих многоголосный художественный образ Петербурга:

Галина Утина — профессиональный художник, куратор, основатель мастерской «Арт-убежище», участник выставок в России и за рубежом (включая Carrousel du Louvre, Париж).
Татьяна Белова — художник, работающий маслом, акварелью, пастелью и эпоксидной смолой.
Инесса Ересковская — доктор эстетической медицины, художник-автодидакт, автор эмоциональных дневниковых работ.
Наталья Завесова — художник с широким творческим спектром: живопись, фотография, керамика.
Татьяна Костина — художник и фотограф, чьи интерьерные работы входят в частные коллекции Европы и России.
Елена Кузнецова — художник, создающий медитативные, фактурные композиции.
Светлана Логачёва — член Евразийского союза художников, призёр выставок, автор атмосферных живописных работ.
Кристина Серёгина — интерьерный художник, автор более 600 проданных работ, мастер пастозной техники.
Ольга Новикова — художник и батик-художник, член профессиональных художественных союзов.
Дмитрий Плискин — молодой художник, сочетающий реалистическую и экспериментальную живопись.
Наталья Мальгина — режиссёр анимации («Маша и Медведь»), художник-постановщик, автор живописных городских сцен.
Людмила Чечнёва — художник, экспериментирующий с фактурами, смешанными техниками и цветовой энергией.
Екатерина Эйдельштейн — художник и педагог, автор работ о Петербурге и его крышах.
Ирина Цыферова — самая юная участница проекта, начинающий художник.

Название выставки пронизано глубокой символикой. Искусствовед Анна Воронкова дала характеристику проекту: «Соединяя берега» — это метафора эмоциональных и событийных связей, которые объединяют географию двух столиц, прошлое и настоящее, художников и зрителей. Помните Кандинского и его цвета, как клавиши, душу, как рояль со множеством струн? Художник утверждал, что, используя разные цвета, он может заставить вибрировать человеческую душу. Так же, как и разные мастера способны создать уникальное пространство творчества и эмоциональной глубины в общей экспозиционной среде».

Петербург в экспозиции предстает в разных ипостасях:

  • как город-символ — с его панорамами, соборами и золотыми куполами,
  • как современный мегаполис — динамичный, наполненный новыми визуальными кодами,
  • как личное пространство — место встреч, снов, мечтаний,
  • как природная и мифическая стихия — город воды, снега, ветра и морских глубин.

Зрители увидят картины, где торжественная архитектура соседствует с экспериментальными цветовыми решениями, классический пейзаж - с метафорическими портретами, а абстрактные орнаменты - с поэтическими зимними видами.

По словам искусствоведа Анны Воронковой:

«Эта выставка — признание в любви к Петербургу, сказанное разными голосами. Здесь есть торжественный Петербург белых ночей и золотых куполов, город дождей и отражений, город как символ мечты и как пространство повседневности. Каждый зритель сможет найти здесь собственный образ города — тот, который живет в памяти или рождается заново».

Выставка «Соединяя берега» раскрывает идею искусства как пространства встречи.
В экспозиции соединяются:
– разные поколения художников,
– разные профессии и жизненные пути,
– разные стилистики и техники,
– два города и два художественных темперамента.

Проект создаёт целостную художественную топографию — карту чувств, состояний и образов, рождающихся на границе внутреннего мира человека и пространства города.

Дата: 6 декабря по 10 января 2025 года
Место: Особняк А. П. Брюллова, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
Время работы: с 11.00 до 18.30

Вход свободный

Источник: Портал "Культура Петербурга"
