Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга

Вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал важное заявление, касающееся киностудии «Ленфильм». Это произошло на фоне известия о том, что Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче этой исторической киностудии в собственность города. Губернатор отметил, что данное решение стало результатом инициативы ветеранов и блокадников, которые на протяжении долгого времени выступали за передачу «Ленфильма» в руки Санкт-Петербурга.

Александр Беглов подчеркнул, что «Ленфильм» является не только одной из старейших киностудий в России, но и символом Санкт-Петербурга и всего отечественного кинематографа. «Это решение имеет огромное значение для дальнейшего развития студии», — добавил губернатор. Он также сообщил, что город активно взаимодействует с «Ленфильмом», организуя различные мероприятия и встречи. Например, совсем недавно на студии прошли встречи с ветеранами, известными актерами и общественными деятелями, в ходе которых была разработана стратегия будущего развития киностудии.

Главным приоритетом, как отметил Беглов, является развитие кинопроизводственного потенциала «Ленфильма». Губернатор выразил уверенность, что студия станет центром для создания патриотического и исторического кино, что особенно важно в нынешние времена. В этом году «Ленфильм» уже получил значительную финансовую поддержку от правительства города. В частности, на создание таких фильмов, как «На краю детства», «Город на грани. История петербургской дамбы», «Мечты под огнем» и «Петербург Поднебесный», было выделено 53 миллиона рублей из общего бюджета в 250 миллионов рублей, предназначенного для поддержки кинопроектов, которые реализуются продюсерскими центрами и творческими коллективами.

Кроме того, в предстоящие зимние праздники «Ленфильм» станет площадкой для организации новогодних представлений для детей, основанных на сюжете знаменитого фильма «Снежная королева». Это мероприятие привлечет внимание как детей, так и их родителей, что, безусловно, станет хорошей традицией для студии, которая имеет более чем столетнюю историю.

Киностудия «Ленфильм» отметила множество значимых событий в своей истории. Здесь состоялся первый в стране кинопоказ, а также работали выдающиеся режиссеры и актёры, которые оставили свой след в мировой киноиндустрии. На протяжении многих лет «Ленфильм» стал местом, где снимались фильмы, которые воспитывали целые поколения зрителей. Эмблема студии, представляющая собой Медного Всадника, окруженного скрещенными лучами прожекторов, стала символом военного кино и олицетворением подвига блокадного Ленинграда. В следующем году этот знаковый символ отметит свое 60-летие.

На «Ленфильме» были созданы такие культовые фильмы, как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет» и «Собачье сердце». Всего на студии было снято более полутора тысяч фильмов, которые входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

В планах правительства города — привлечение молодых и талантливых режиссеров, которые смогут создавать сильные и значимые фильмы о России и ее героях. Особое внимание будет уделено созданию фильмов, ориентированных на детскую и юношескую аудиторию, что позволит воспитать новое поколение зрителей, способных оценить и понять богатство отечественного кино.