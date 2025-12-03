ента новостей

19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга

Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Решение Президента о передаче «Ленфильма» городу открывает новый этап в истории легендарной киностудии

Вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал важное заявление, касающееся киностудии «Ленфильм». Это произошло на фоне известия о том, что Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче этой исторической киностудии в собственность города. Губернатор отметил, что данное решение стало результатом инициативы ветеранов и блокадников, которые на протяжении долгого времени выступали за передачу «Ленфильма» в руки Санкт-Петербурга.

Александр Беглов подчеркнул, что «Ленфильм» является не только одной из старейших киностудий в России, но и символом Санкт-Петербурга и всего отечественного кинематографа. «Это решение имеет огромное значение для дальнейшего развития студии», — добавил губернатор. Он также сообщил, что город активно взаимодействует с «Ленфильмом», организуя различные мероприятия и встречи. Например, совсем недавно на студии прошли встречи с ветеранами, известными актерами и общественными деятелями, в ходе которых была разработана стратегия будущего развития киностудии.

Главным приоритетом, как отметил Беглов, является развитие кинопроизводственного потенциала «Ленфильма». Губернатор выразил уверенность, что студия станет центром для создания патриотического и исторического кино, что особенно важно в нынешние времена. В этом году «Ленфильм» уже получил значительную финансовую поддержку от правительства города. В частности, на создание таких фильмов, как «На краю детства», «Город на грани. История петербургской дамбы», «Мечты под огнем» и «Петербург Поднебесный», было выделено 53 миллиона рублей из общего бюджета в 250 миллионов рублей, предназначенного для поддержки кинопроектов, которые реализуются продюсерскими центрами и творческими коллективами.

Кроме того, в предстоящие зимние праздники «Ленфильм» станет площадкой для организации новогодних представлений для детей, основанных на сюжете знаменитого фильма «Снежная королева». Это мероприятие привлечет внимание как детей, так и их родителей, что, безусловно, станет хорошей традицией для студии, которая имеет более чем столетнюю историю.

Киностудия «Ленфильм» отметила множество значимых событий в своей истории. Здесь состоялся первый в стране кинопоказ, а также работали выдающиеся режиссеры и актёры, которые оставили свой след в мировой киноиндустрии. На протяжении многих лет «Ленфильм» стал местом, где снимались фильмы, которые воспитывали целые поколения зрителей. Эмблема студии, представляющая собой Медного Всадника, окруженного скрещенными лучами прожекторов, стала символом военного кино и олицетворением подвига блокадного Ленинграда. В следующем году этот знаковый символ отметит свое 60-летие.

На «Ленфильме» были созданы такие культовые фильмы, как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет» и «Собачье сердце». Всего на студии было снято более полутора тысяч фильмов, которые входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

В планах правительства города — привлечение молодых и талантливых режиссеров, которые смогут создавать сильные и значимые фильмы о России и ее героях. Особое внимание будет уделено созданию фильмов, ориентированных на детскую и юношескую аудиторию, что позволит воспитать новое поколение зрителей, способных оценить и понять богатство отечественного кино.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-06-2016, 17:52
Путин прибыл на "Ленфильм"
3-12-2014, 07:16
Выставка посвященная 50-летию киноленты «Гамлет»
27-07-2013, 16:37
Киностудия «Ленфильм» возобновляет производство собственных фильмов
7-11-2018, 16:07
«Ленфильм» объявляет конкурс сценариев дебютных кинопроектов
15-07-2020, 19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
17-12-2012, 21:06
Смольный облегчил бюджет трудно встающего на ноги «Ленфильма» на три миллиона рублей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
Наверх