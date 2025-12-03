В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова

11 декабря 2025 года в Санкт-Петербургской детской школе искусств номер 4 произойдет значимое событие — торжественное открытие музея, посвященного памяти и творческому наследию выдающегося дирижера Юрия Хатуевича Темирканова. Это открытие станет важным моментом не только для культурной жизни Санкт-Петербурга, но и для всего музыкального сообщества России, а также для всех тех, кто с уважением и благодарностью хранит память о Маэстро. Для школы, которая в этом году удостоилась чести носить имя Юрия Хатуевича Темирканова, новый музей станет символом преемственности поколений, сохранения музыкальных традиций и источником вдохновения для юных музыкантов.

Александр Овчинников, директор школы искусств имени Ю. Х. Темирканова, подчеркнул: «Для нас это не просто музей. Это живое пространство, где продолжается диалог Маэстро с новыми поколениями. Здесь собраны предметы, за которыми стоит дыхание времени, голос музыки и человеческое тепло». В экспозиции музея будут представлены уникальные архивные материалы, редкие фотографии, документы, афиши, концертные программы и личные вещи самого Юрия Хатуевича Темирканова. Особое внимание будет уделено интерактивной панели с виртуальным музеем, подготовленной Международным фондом культурных инициатив Маэстро Ю. Х. Темирканова, которая будет передана школе в дар. Это позволит посетителям не только увидеть, но и глубже понять наследие великого дирижера.

После церемонии открытия музея состоится праздничный концерт, который обещает стать важным событием в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. На этом концерте впервые в городе прозвучат произведения Бориса Хатуевича Темирканова, любимого брата Маэстро. Этот музыкальный подарок придаст вечеру особую теплоту и личное звучание, подчеркивая неразрывную связь двух талантливых братьев. Концерт соберет известных музыкантов и артистов, которые имели честь сотрудничать с Юрием Хатуевичем Темиркановым на протяжении многих лет, а также представителей нового поколения исполнителей из Петербурга.

«Открытие музея и концерт памяти станут не только данью уважения нашему уважаемому Юрию Хатуевичу, но и напоминанием о том, что музыка способна объединять поколения, сохранять традиции и вдохновлять будущее», — отметила Снежана Замалиева, президент Международного фонда культурных инициатив Маэстро Ю. Х. Темирканова. Это событие станет важным шагом на пути сохранения музыкальной культуры и традиций, которые были заложены такими выдающимися личностями, как Юрий Хатуевич Темирканов.

Церемония открытия начнется в 18:30 и пройдет в стенах Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Ю. Х. Темирканова, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 35, корпус 1. К участию в торжественном открытии приглашены почетные гости, музыканты, представители культурной общественности и все желающие, кто хочет отдать дань уважения великому дирижеру и насладиться музыкой, которая продолжает жить и развиваться. Это будет не просто мероприятие, а настоящая встреча поколений, где каждый сможет ощутить дух музыки и ее мощное влияние на жизнь людей.