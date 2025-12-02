В Мариинском дворце состоялось значимое и торжественное открытие выставки под названием «Память поколений: Нельзя забыть». Эта выставка была приурочена к важным событиям, таким как 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Экспозиция представляет собой уникальную коллекцию работ, созданных воспитанниками Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея имени Б.В. Иогансона, который находится в ведении Российской академии художеств. В рамках выставки зрители могут увидеть более тридцати произведений, созданных учащимися лицея на протяжении времени, начиная с середины 1940-х годов и вплоть до наших дней.

Среди представленных работ находятся шедевры из «золотого фонда» данной школы, в числе которых можно выделить знаменитые композиции таких выдающихся художников, как Илья Глазунов, Владимир Ветрогонский, Михаил Ткачук, Михаил Двинянинов и Юрий Хухров. Эти произведения искусства представляют собой отражение войны глазами тех, кто был её очевидцем. В то время эти юные ученики, которые впоследствии стали известными мастерами живописи, запечатлели на своих холстах свои чувства и переживания, связанные с войной.

Рядом с работами мастеров прошлого можно увидеть картины современных лицеистов, которые продолжают традицию глубокого и эмоционального осмысления военной темы. Эти молодые художники демонстрируют неразрывную связь между поколениями, показывая, как искусство может служить связующим звеном между прошлым и будущим. В ходе открытия выставки депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Владимир Носов подчеркнул важность сохранения исторической памяти, чтобы избежать повторения ошибок, которые были допущены в прошлом. Он зачитал приветственный адрес спикера петербургского парламента Александра Бельского, в котором отмечалось: «Война глазами очевидцев – это не просто урок истории, а искренняя, выстраданная правда, переданная красками и линиями».

Спикер также отметил, что то, что сегодняшние лицеисты продолжают эту традицию, является наилучшим примером того, как искусство может стать мостом между прошлым и будущим. Оно заставляет сердца биться в унисон с памятью о героизме и жертвах, которые были принесены ради мира. Владимир Носов также выразил отдельную благодарность Центру «Рейд 2.0», который предоставил подлинные реликвии, найденные поисковиками на ленинградской земле. Эти реликвии создают мощный и пронзительный контекст, напоминая о конкретных судьбах людей, которые стоят за каждой картиной. Выставка, по его словам, является общим достоянием и важнейшим вкладом в сохранение исторической правды.

Также к присутствующим обратилась депутат Анастасия Мельникова, которая поделилась своей личной историей. Она рассказала, что является внучкой и правнучкой военных врачей, которые прошли через все испытания войны. По её словам, подобные проекты имеют огромное значение, так как они документируют события, происходящие в зоне специальной военной операции. Средняя художественная школа, ныне известная как Лицей имени Б.В. Иогансона, была основана в 1934 году. Она прошла вместе со страной через тяжелейшие испытания военных лет, и её ученики, несмотря на все трудности, продолжали создавать искусство, которое запечатлело в себе дух времени и переживания целого поколения.