В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова

В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова

Вечером 2 декабря в отдел полиции Московского района Петербурга поступило заявление от 29-летнего жителя Стрельны. Мужчина сообщил о том, что 30 ноября вечером в кафе, расположенном в доме №40 по улице Типанова, у него отобрали ключи от его автомобиля «Киа Рио» стоимостью 165 000 рублей и угнали его. Злоумышленники скрылись с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 2 декабря в 19:20, возле дома №161 по Московскому проспекту сотрудники полиции задержали 30-летнего ранее судимого, не имеющего работы жителя Шушар, подозреваемого в совершении указанного преступления.

По предварительной информации, причиной завладения автомобилем мог послужить непогашенный долг.

