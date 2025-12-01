В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег

В Выборгском районе Санкт-Петербурга участник СВО стал жертвой мошеннической схемы, о чем 18 ноября он заявил в полицию. 37-летний военнослужащий сообщил, что в феврале некий гражданин предложил ему изготовить протез нового поколения по льготной цене. Получив от военного предоплату в размере 800 тысяч рублей, аферист скрылся с деньгами.

В итоге, вместо получения жизненно необходимого протеза, пострадавший лишился и средств. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга было инициировано уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В результате оперативных действий правоохранители выявили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний руководитель строительной фирмы, ранее судимый за разбой. Злоумышленник признался, что потратил присвоенные средства на собственные нужды. Следствие предполагает, что в ходе дальнейшего расследования могут быть выявлены и другие эпизоды мошеннической деятельности задержанного. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.