В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице

Ранее сообщалось, что 1 декабря около 6 утра возле дома №3 по Гончарной улице, рядом с точкой общепита, был зафиксирован инцидент с применением холодного оружия.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 49-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости, после чего пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В ходе оперативных действий на месте происшествия были задержаны и доставлены в отделение полиции двое граждан в возрасте 32 и 48 лет для выяснения обстоятельств.

По факту нанесения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 111, часть 2 УК РФ.

Днем позже, 2 декабря, в 18:50, в результате оперативно-розыскных мероприятий у дома №62 по проспекту Энергетиков оперативниками был задержан 30-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. Он подозревается в нанесении семи ножевых ранений в область живота другому участнику конфликта. Задержанный был доставлен в полицейский участок. В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанного.