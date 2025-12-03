ента новостей

19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице

В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице

Ранее сообщалось, что 1 декабря около 6 утра возле дома №3 по Гончарной улице, рядом с точкой общепита, был зафиксирован инцидент с применением холодного оружия.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 49-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости, после чего пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В ходе оперативных действий на месте происшествия были задержаны и доставлены в отделение полиции двое граждан в возрасте 32 и 48 лет для выяснения обстоятельств.

По факту нанесения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 111, часть 2 УК РФ.

Днем позже, 2 декабря, в 18:50, в результате оперативно-розыскных мероприятий у дома №62 по проспекту Энергетиков оперативниками был задержан 30-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. Он подозревается в нанесении семи ножевых ранений в область живота другому участнику конфликта. Задержанный был доставлен в полицейский участок. В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанного.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы
15-07-2025, 10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
21-05-2024, 12:30
В Петербурге поймали подозреваемого в поножовщине на Съезжинской улице
14-07-2025, 17:57
В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего
25-04-2023, 10:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в поножовщине

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
Наверх