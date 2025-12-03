ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию

Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские установили несовершеннолетних участниц драки на железнодорожном вокзале в Павловске  

В ходе мониторинга сети Интернет 2 декабря была обнаружена видеозапись драки подростков, произошедшей на железнодорожном вокзале в Павловске.

Полицией установлено, что инцидент был зафиксирован на видео 30 ноября текущего года. Личности девушек, участвовавших в конфликте, установлены. Ими оказались три несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет, являющиеся учащимися разных образовательных учреждений.

После доставления в отделение полиции и проведения опроса, девушки были переданы родителям. После инцидента все участницы потасовки обратились за медицинской помощью с ушибами и ссадинами, после чего были направлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В отношении подростков будут приняты меры профилактического учета, а их родители будут привлечены к административной ответственности за недостаточное исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы проверки, проведенной полицией, переданы в следственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения. Продолжаются мероприятия по установлению всех участников драки.

Все по теме: Пушкинский район, телесные повреждения, подростки
