В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте

Накануне, 3 декабря, около 11 часов 10 минут в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация от работника торговой точки, расположенной в доме №62 по Светлановскому проспекту. Сообщалось о том, что в магазине некий злоумышленник, вооруженный ножом, нападает на посетителей и пытается совершить кражу имущества.

Оперативные действия, предпринятые сотрудниками полиции по свежим следам, привели к задержанию на улице Демьяна Бедного 32-летнего мужчины, проживающего в Калининском районе, который нигде не работает.

Правонарушитель был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного оформлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.