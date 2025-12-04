ента новостей

13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте

В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали неадекватного персонажа, размахивавшего ножом в магазине на Светлановском проспекте

Накануне, 3 декабря, около 11 часов 10 минут в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация от работника торговой точки, расположенной в доме №62 по Светлановскому проспекту. Сообщалось о том, что в магазине некий злоумышленник, вооруженный ножом, нападает на посетителей и пытается совершить кражу имущества.

Оперативные действия, предпринятые сотрудниками полиции по свежим следам, привели к задержанию на улице Демьяна Бедного 32-летнего мужчины, проживающего в Калининском районе, который нигде не работает.

Правонарушитель был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного оформлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

