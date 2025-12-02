ента новостей

СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме

Опубликовал: Вадик Котов
СКА на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:3 в овертайме.

В Ярославле, состоялся захватывающий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором хоккейный клуб «Локомотив» встретился с петербургским СКА. Это противостояние стало настоящим испытанием для обеих команд и завершилось драматической победой гостей со счётом 4:3, которая была добыта в овертайме.

С самого начала матча игроки обеих команд продемонстрировали высокий уровень игры и желание победить. На седьмой минуте встречи защитник «Локомотива» Никита Черепанов открыл счёт, отправив шайбу в ворота соперников. Это событие воодушевило ярославскую публику, которая активно поддерживала свою команду.

Во втором периоде игра продолжила набирать обороты, и команды обменялись голами. Сначала Александр Радулов из СКА сумел сравнять счёт, а затем последовали две шайбы в исполнении Брендана Лайпсика и Сергея Плотникова, которые вывели гостей вперёд. Однако «Локомотив» не собирался сдаваться и продолжал бороться за победу.

В середине третьего периода произошёл курьёзный момент, когда Максим Шалунов, находясь за воротами, неожиданно бросил шайбу, и она, к удивлению всех, оказалась в сетке. Этот гол вновь вывел «Локомотив» вперёд, и трибуны взорвались от радости. Однако напряжение на льду нарастало, и за две минуты до окончания третьего периода Андрей Педан из СКА смог сравнять счёт, что перевело матч в овертайм.

В дополнительное время «Локомотив» столкнулся с проблемами, когда получил удаление за нарушение численного состава. СКА воспользовался этой возможностью, и Марат Хайруллин реализовал численное преимущество, забросив решающую шайбу, что и принесло его команде победу в этом напряжённом поединке.

Несмотря на поражение, «Локомотив» может гордиться тем, что в текущем сезоне они уже выиграли три из четырёх матчей против СКА. Это противостояние обещает быть интересным, так как команды сыграют ещё два матча друг с другом, и болельщики с нетерпением ждут новых встреч, полных эмоций и зрелищного хоккея.

