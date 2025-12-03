Для Петербурга День Неизвестного Солдата – дата, имеющая глубокий личный смысл. Это напоминание о жертвах, принесенных Ленинградом ради своей защиты, о сотнях тысяч погибших защитниках и горожанах. Многие покоятся без имени в братских могилах, таких как Пискаревское кладбище, Невский пятачок, Синявинские высоты. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» – это для нас не просто фраза, а моральный императив и священный обет.

Каждая безымянная могила, каждый солдатский медальон, найденный поисковиками, – это нерассказанная история. Благодаря их усилиям многие имена героев возвращаются из забвения. Но пока остаются непогребенные останки, пока есть солдаты без имен, наш долг не исполнен.

День Неизвестного Солдата – это день не скорби, а глубочайшей благодарности и почтения. Это день, когда мы выражаем признательность каждому, кто отдал жизнь за мирное будущее, даже если его имя потеряно во времени. Мы признательны тем, кто не вернулся, и тем, кто продолжает их поиск, чтобы вернуть стране имена ее сыновей.

Петербург, как Город-Герой, бережно хранит память о защитниках Отечества в своей архитектуре, названиях улиц, музейных экспозициях и, прежде всего, в сердцах своих жителей. В этот день давайте вспомним о подвиге безымянных героев. Возложите цветы к мемориалам, расскажите подрастающему поколению об этой дате, почтите память минутой молчания.

Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей страны! Низкий поклон вам, солдаты Великой Отечественной войны, чьи имена известны лишь Всевышнему.

Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.