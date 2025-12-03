ента новостей

19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День Неизвестного солдата

День Неизвестного солдата

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
3 декабря - День Неизвестного солдата

Для Петербурга День Неизвестного Солдата – дата, имеющая глубокий личный смысл. Это напоминание о жертвах, принесенных Ленинградом ради своей защиты, о сотнях тысяч погибших защитниках и горожанах. Многие покоятся без имени в братских могилах, таких как Пискаревское кладбище, Невский пятачок, Синявинские высоты. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» – это для нас не просто фраза, а моральный императив и священный обет.

Каждая безымянная могила, каждый солдатский медальон, найденный поисковиками, – это нерассказанная история. Благодаря их усилиям многие имена героев возвращаются из забвения. Но пока остаются непогребенные останки, пока есть солдаты без имен, наш долг не исполнен.

День Неизвестного Солдата – это день не скорби, а глубочайшей благодарности и почтения. Это день, когда мы выражаем признательность каждому, кто отдал жизнь за мирное будущее, даже если его имя потеряно во времени. Мы признательны тем, кто не вернулся, и тем, кто продолжает их поиск, чтобы вернуть стране имена ее сыновей.

Петербург, как Город-Герой, бережно хранит память о защитниках Отечества в своей архитектуре, названиях улиц, музейных экспозициях и, прежде всего, в сердцах своих жителей. В этот день давайте вспомним о подвиге безымянных героев. Возложите цветы к мемориалам, расскажите подрастающему поколению об этой дате, почтите память минутой молчания.

Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей страны! Низкий поклон вам, солдаты Великой Отечественной войны, чьи имена известны лишь Всевышнему.

Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-12-2023, 11:10
День Неизвестного Солдата
3-12-2022, 19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
21-06-2023, 13:31
В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»
22-06-2022, 13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда
18-01-2025, 13:24
На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда
9-09-2024, 09:17
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
Наверх