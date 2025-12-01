Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»

В музее "Эрарта" открывается экспозиция Александра Самодурова, где художник посредством самоклеящейся пленки исследует вечные философские дилеммы.

Самодуров, давая название своей выставке, ссылается на понятие "покрывало Майи" Шопенгауэра, символизирующее иллюзорность нашего бытия. Ключевая иллюзия, по мнению художника, заключается в сокрытии при жизни единства человека с миром, тогда как после смерти эта связь становится очевидной.

Автор побуждает зрителя задуматься о проявлениях человека в иллюзорном пространстве-времени, о границах реальности и обмана, о том, что скрыто от человеческого восприятия.

В индуизме Майя – это олицетворение иллюзии, чуда и искусства, где восприятие мира зависит от самого наблюдателя. Каждый зритель волен интерпретировать сюжет по-своему. Древняя мудрость индуизма сравнивает Майю с обманчивой завесой, искажающей мир для смертных.

Медитативный процесс Самодурова тесно переплетен с миром иллюзий. Он преобразует самоклеящуюся пленку, материал, используемый в рекламе, в искусство. Рекламные образы, как надстройка над реальностью, иногда пропускают сквозь себя архаичные мифы. Самодуров действует как заклинатель этих текстов, создавая ручные образы, напоминающие цифровые дефекты, конфликт между творческим замыслом и машинным воспроизведением. "Майя" – это божественная сила, энергия, порождающая образы. И, в конечном счете, это эстетично!

Даты проведения выставки: 06 декабря 2025 — 08 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург