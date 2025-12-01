ента новостей

Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
В Петербурге появится площадь Зенита
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
Питерец.ру » Культура » Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»

Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта приглашает на выставку художника Александра Самодурова

В музее "Эрарта" открывается экспозиция Александра Самодурова, где художник посредством самоклеящейся пленки исследует вечные философские дилеммы.

Самодуров, давая название своей выставке, ссылается на понятие "покрывало Майи" Шопенгауэра, символизирующее иллюзорность нашего бытия. Ключевая иллюзия, по мнению художника, заключается в сокрытии при жизни единства человека с миром, тогда как после смерти эта связь становится очевидной.

Автор побуждает зрителя задуматься о проявлениях человека в иллюзорном пространстве-времени, о границах реальности и обмана, о том, что скрыто от человеческого восприятия.

В индуизме Майя – это олицетворение иллюзии, чуда и искусства, где восприятие мира зависит от самого наблюдателя. Каждый зритель волен интерпретировать сюжет по-своему. Древняя мудрость индуизма сравнивает Майю с обманчивой завесой, искажающей мир для смертных.

Медитативный процесс Самодурова тесно переплетен с миром иллюзий. Он преобразует самоклеящуюся пленку, материал, используемый в рекламе, в искусство. Рекламные образы, как надстройка над реальностью, иногда пропускают сквозь себя архаичные мифы. Самодуров действует как заклинатель этих текстов, создавая ручные образы, напоминающие цифровые дефекты, конфликт между творческим замыслом и машинным воспроизведением. "Майя" – это божественная сила, энергия, порождающая образы. И, в конечном счете, это эстетично!

Даты проведения выставки: 06 декабря 2025 — 08 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

