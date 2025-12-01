ента новостей

Выставка «Влад Локтев. Рождение»

Музей современного искусства Эрарта приглашает на выставку Влада Локтева, прошедшего путь от фотографа глянцевых журналов до авангардного фотохудожника

Музей Эрарта представляет выставку Влада Локтева, автора, совершившего творческий переход от глянцевой фотографии к авангардному искусству.

Локтев – пример необычной творческой эволюции: некогда востребованный фешн-фотограф, он переосмыслил свой подход и обратился к экспериментам, его работы теперь экспонируются в крупных музеях. Кураторы выставки акцентируют внимание на преломлении прошлого опыта в новых произведениях художника.

Экспозиция включает фигуративные и абстрактные работы. В первых прослеживается влияние модной фотографии с акцентом на человеческую фигуру. Женские образы, искаженные водной гладью, могли бы возникнуть в процессе фэшн-съемки, но вряд ли были бы одобрены глянцевым журналом из-за своей неординарности.

Художник находит вдохновение в случайности, что является ключевым элементом авангарда и источником бесконечных возможностей для экспериментов. Как и Леонардо да Винчи, советовавший искать вдохновение в случайных пятнах, Локтев обращается к воде – стихии, в узорах которой каждый зритель может увидеть что-то свое.

Серия «Баланс и свобода», по словам Локтева, возникла из очарования утренним морем и взаимодействия воды с камнями. Эти работы символизируют баланс мужского и женского начал, конфликт и гармонию стихий.

В серии «Рождение звезды» художник экспериментирует со светом и текстурой, визуализируя теорию Большого взрыва. В этом цикле свет и темная материя вступают во взаимодействие, подобно воде и камню в предыдущей серии.

В хаотичных и случайных образах воды и света художник обнаруживает красоту и бесконечное многообразие мира.

Даты проведения выставки: 05 декабря 2025 — 08 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

