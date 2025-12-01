Выставка «Влад Локтев. Рождение»

Музей Эрарта представляет выставку Влада Локтева, автора, совершившего творческий переход от глянцевой фотографии к авангардному искусству.

Локтев – пример необычной творческой эволюции: некогда востребованный фешн-фотограф, он переосмыслил свой подход и обратился к экспериментам, его работы теперь экспонируются в крупных музеях. Кураторы выставки акцентируют внимание на преломлении прошлого опыта в новых произведениях художника.

Экспозиция включает фигуративные и абстрактные работы. В первых прослеживается влияние модной фотографии с акцентом на человеческую фигуру. Женские образы, искаженные водной гладью, могли бы возникнуть в процессе фэшн-съемки, но вряд ли были бы одобрены глянцевым журналом из-за своей неординарности.

Художник находит вдохновение в случайности, что является ключевым элементом авангарда и источником бесконечных возможностей для экспериментов. Как и Леонардо да Винчи, советовавший искать вдохновение в случайных пятнах, Локтев обращается к воде – стихии, в узорах которой каждый зритель может увидеть что-то свое.

Серия «Баланс и свобода», по словам Локтева, возникла из очарования утренним морем и взаимодействия воды с камнями. Эти работы символизируют баланс мужского и женского начал, конфликт и гармонию стихий.

В серии «Рождение звезды» художник экспериментирует со светом и текстурой, визуализируя теорию Большого взрыва. В этом цикле свет и темная материя вступают во взаимодействие, подобно воде и камню в предыдущей серии.

В хаотичных и случайных образах воды и света художник обнаруживает красоту и бесконечное многообразие мира.

Даты проведения выставки: 05 декабря 2025 — 08 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург