Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»

В Капелле дан старт VI Международному евразийскому фестивалю «Великий шелковый путь. Диалог культур», организованному Герценовским университетом. Мероприятие собрало вместе музыкантов, художников и танцоров из множества стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Китай, Монголию, Таджикистан и Узбекистан. В текущем году оргкомитет обработал рекордное количество заявок – 380.

Фестиваль, направленный на укрепление культурных связей между странами исторического Шелкового пути, также ставит задачу выявления и поддержки талантливой молодежи. Программа включает в себя разноплановые мероприятия: выставку, музыкальный и хореографический конкурсы, концерт победителей и вручение Гран-при.

Роман Соколов, проректор РГПУ им. А.И. Герцена, подчеркнул важность поддержки творческого потенциала студентов, отметив, что университет уделяет внимание развитию всех студентов, независимо от их специальности.

Мария Харитонова, директор института музыки, театра и хореографии, указала на то, что фестиваль является не только состязанием, но и платформой для обмена опытом. В жюри вошли 40 экспертов в области музыки, хореографии и изобразительного искусства.

Дмитрий Ткаченко, директор института художественного образования, сообщил о более чем 60 заявках на выставку изобразительного искусства от художников из разных стран.

Музыкальный конкурс охватывает различные направления, включая фортепианное, вокальное и инструментальное исполнительство, а также дирижерское искусство. Участникам успеха пожелала Лариса Шевченко, сопредседатель жюри и солистка Мариинского театра.

Кульминацией открытия стало выступление Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» под управлением Александра Канторова, а также выступление сводных хоров студентов РГПУ им. А. И. Герцена.

В адрес фестиваля поступили приветствия от Александра Бельского, Антона Танонова и Людмилы Шепелевой.

В рамках фестиваля запланированы конкурсные прослушивания, мастер-классы и концерты. Церемония закрытия состоится 8 декабря в Колонном зале Герценовского университета.