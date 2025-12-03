В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину

Сегодня утром, около 08 часов 25 минут, в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП, где автобус "Волгабас" сбил пешехода. По предварительным данным, инцидент случился на 27-м километре трассы "Анташи - Красное Село".

За рулем автобуса находился 54-летний водитель. Пешеход, мужчина 35-40 лет, перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате наезда пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его личность пока не установлена.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Полиция проводит проверку для выяснения всех деталей инцидента.