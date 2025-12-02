ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"

Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В погоне за контентом подростки вместе с друзьями нападали на окружающих и совершали ДТП на каршеринге

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России, задержаны подростки из Всеволожска, подозреваемые в совершении нападений на граждан с целью создания и распространения шокирующего контента в интернете.

Ранее, в октябре текущего года, в полицию Всеволожского района поступило заявление от местного жителя о нападении группы молодых людей. Злоумышленники избили потерпевшего и попытались похитить его рюкзак, попутно снимая происходящее на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ). К расследованию подключились сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России.

В кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение нападавших. Ими оказались пятеро жителей Всеволожска в возрасте от 15 до 17 лет, которые были задержаны и доставлены в отделение полиции.

В ходе обысков по месту жительства подростков и изучения их мобильных устройств были обнаружены видеозаписи иных нападений на граждан, совершенных на территории Всеволожска, а также материалы, свидетельствующие о незаконном завладении автомобилями каршеринга с использованием поддельных учетных записей и совершении ДТП с целью создания "трэш-контента".

Два наиболее старших участника группы задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Трое других были допрошены в качестве свидетелей и переданы законным представителям после проведения необходимых процессуальных действий.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
