ента новостей

19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»

В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Александр Беглов: Учреждается звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление, касающееся наградной системы в области детского образования. Это постановление, получившее название «О награде Правительства Санкт-Петербурга – звании «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга», вводит новое звание, которое будет присваиваться детским коллективам, работающим в рамках образовательных организаций. Основное внимание при этом уделяется тем коллективам, которые реализуют дополнительные общеразвивающие программы в различных направлениях. К ним относятся технические, естественно-научные, физкультурно-спортивные, художественные, туристско-краеведческие и социально-гуманитарные программы.

Следует отметить, что данная награда будет присуждаться на срок в пять лет и только по результатам строгого конкурсного отбора. Это означает, что образовательные учреждения, желающие получить это звание, должны будут продемонстрировать высокие результаты своей работы и уровень развития детского творчества. Важной целью введения этого звания является не только признание заслуг детских коллективов, но и стремление повысить общее качество образовательного процесса, который проходит в детских коллективах. Кроме того, награда будет служить стимулом для дальнейшего развития педагогических работников, что в свою очередь положительно скажется на обучении и воспитании детей.

Однако есть некоторые ограничения, касающиеся присвоения этого звания. Оно не может быть вручено образовательным учреждениям, которые имеют специальные наименования, такие как «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа» и «детская школа художественных ремесел». Это условие подчеркивает, что награда предназначена именно для тех коллективов, которые работают в рамках более широких образовательных программ, а не специализированных учебных заведений.

Таким образом, данное постановление является важным шагом в развитии системы дополнительного образования в Санкт-Петербурге. Оно направлено на поддержку и развитие детского творчества, а также на повышение профессионального уровня педагогов, что в конечном итоге должно привести к улучшению образовательного процесса и более качественному воспитанию подрастающего поколения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-07-2025, 11:55
В Петербурге присвоили почетные звания взрослым и детским творческим коллективам
15-03-2021, 12:59
В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры
9-09-2020, 12:29
Школьники из Петербурга победили в международном конкурсе рисунков «World Heritage – A Youthful Vision 2020»
19-06-2024, 14:03
Выставка «Вначале была мечта»
12-04-2017, 14:55
Бесплатная школа ремесел снова в Питере
19-08-2024, 15:26
В Петербурге педагоги получат премии городского правительства ко Дню учителя

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
Наверх