В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка

В Пулково полицейские задержали «дроппершу», участницу обмана пенсионера из Сестрорецка

Вечером 2 декабря в аэропорту "Пулково" была задержана 25-летняя безработная жительница поселка Ульяновка, Ленинградской области, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в тот же день, 84-летний пенсионер, проживающий в Сестрорецке по улице Володарского, дом 13, обратился в полицию Курортного района Петербурга в 14:20. Пожилой человек заявил, что стал жертвой обмана: неизвестные лица, звонившие ему на протяжении нескольких дней, под предлогом защиты его финансов от мошенников, убедили его передать курьеру крупную сумму - 3 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Все по теме: Курортный район, мошенничество, пенсионеры
