ента новостей

11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
16:55
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице

В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в обстоятельствах поножовщины с пострадавшим на Гончарной улице

Накануне утром, 1 декабря, около 6 часов в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация о ножевом ранении, полученном мужчиной у дома номер 3 по улице Гончарной, рядом с входом в точку общепита.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 49-летнего мужчину без гражданства и регистрации, с ножевым ранением в области живота. Пострадавшего экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для установления всех деталей инцидента на месте преступления были задержаны и доставлены в отделение полиции двое подозреваемых – мужчины в возрасте 32 и 48 лет, оба имеющие криминальное прошлое.

На них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были помещены в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-09-2024, 10:37
В Любани задержали участников поножовщины
27-11-2025, 12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
14-07-2025, 17:57
В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего
21-05-2024, 12:30
В Петербурге поймали подозреваемого в поножовщине на Съезжинской улице
12-03-2025, 14:03
На улице Оптиков ссора братьев закончилась поножовщиной
24-08-2023, 12:46
В центре Петербурга группа молодых людей избила прохожего

Происшествия на дорогах

28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
Наверх