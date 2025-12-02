В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице

Накануне утром, 1 декабря, около 6 часов в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация о ножевом ранении, полученном мужчиной у дома номер 3 по улице Гончарной, рядом с входом в точку общепита.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 49-летнего мужчину без гражданства и регистрации, с ножевым ранением в области живота. Пострадавшего экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для установления всех деталей инцидента на месте преступления были задержаны и доставлены в отделение полиции двое подозреваемых – мужчины в возрасте 32 и 48 лет, оба имеющие криминальное прошлое.

На них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были помещены в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.