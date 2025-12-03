В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»

В историческом и величественном Мариинском дворце в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения престижной премии Законодательного Собрания под названием «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга». Это значимое событие прошло в рамках очередного заседания петербургского парламента, где собрались представители различных профессий, чтобы отметить достижения и заслуги тех, кто посвятил свою жизнь служению обществу.

В номинации «Лучшая профессиональная династия в сфере промышленности» победителем стала династия Орловых. Эта семья, которая на протяжении многих лет трудится на Пролетарском заводе, суммарно отдала этому предприятию более 249 лет своей жизни и преданности. Основание династии связано с Николаем Яковлевичем Орловым, который родился в 1907 году. Свою трудовую деятельность он начал на заводе в 1935 году. В 1939 году он принял участие в Финской войне, а в июне 1941 года вступил в народное ополчение, после чего пропал без вести. Его супругой была Зинаида Николаевна, родившаяся в 1911 году, которая работала на Пролетарском заводе с 1939 по 1978 год. Их история – это не только история семьи, но и целой эпохи, отражающая трудности и достижения, с которыми они сталкивались на протяжении десятилетий.

В области здравоохранения звание лучшей профессиональной династии было присвоено династии Топузовых. Глава этой семьи, доктор медицинских наук и врач-онколог Эскендер Гафурович Топузов, родился в 1938 году и имеет внушительный трудовой стаж, превышающий 63 года. Его сыновья, Эльдар и Марлен, также стали достойными продолжателями семейных традиций и получили докторские степени в области медицины. Кроме того, два внука Топузовых являются кандидатами медицинских наук. Общий трудовой стаж этой семьи составляет 162 года, что подчеркивает их преданность и вклад в развитие здравоохранения.

В номинации «Лучшая архитектурная династия» награду получила династия Красниковых-Соколовых, которая на протяжении 145 лет вносила свой вклад в архитектурное развитие города. Основателем этой династии является Сергей Григорьевич Красников, который является автором проекта жилого дома для работников Метростроя и имеет более 43 лет трудового стажа. Второе поколение династии представлено Павлом Соколовым, который занимает должность главного архитектора Санкт-Петербурга, а третье поколение – Ксенией Соколовой, продолжающей семейные традиции.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отметил важность трудовых династий для города. Он подчеркнул, что такие семьи являются не только гордостью Северной столицы, но и примером того, как любовь к своей профессии и малой родине формируют основу общества. Преемственность, олицетворяемая этими династиями, представляет собой не просто биографии отдельных людей, а целую летопись городской жизни, написанную их трудом и самоотверженностью.

Бельский отметил, что династии воплощают в себе принцип «сделано в Петербурге» в самом высоком смысле этого слова: это сделано с душой, знанием и верностью. Их тихая, но не менее значимая доблесть представляет собой истинное лицо города, который всегда был известен не громкими словами, а реальными достижениями. Их работа, преданность делу и стремление к совершенству делают их настоящими тружениками и созидателями, которые вносят свой вклад в развитие Санкт-Петербурга.

Чтобы стать номинантом на эту премию, семьи должны соответствовать трём основным условиям: наличие трёх поколений, работающих в одной и той же профессии, продолжительность трудового стажа, а также вклад в развитие той или иной сферы деятельности. Эти критерии подчеркивают важность и значимость профессиональных династий, которые формируют основу не только для своих семей, но и для всего общества.