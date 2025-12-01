Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»

В «Колизей – Арене» с 29 по 31 декабря Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского представит балетную постановку по мотивам знаменитой сказки о Маше и Щелкунчике. Зрителей ждет переложение любимой истории на язык классического танца под бессмертную музыку П.И.Чайковского.

В основе либретто – версия Елизаветы Меньшиковой по сказке Э.Гофмана, созданная Мариусом Петипа. Хореография также принадлежит Елизавете Меньшиковой, а художниками-постановщиками выступили Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин.

Зрители окунутся в волшебный мир, созданный добрым Дроссельмейером, способным оживлять кукол и дарить чудеса. Яркие персонажи, эффектные декорации и праздничная атмосфера балета обещают незабываемые впечатления для всей семьи.

Расписание представлений: 29 декабря – в 12:00 и 19:00, 30 и 31 декабря – в 12:00.