В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
Международная выставка «Реализм в искусстве»
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
Премьера спектакля «Ханума»
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кингисеппского района проводят проверку по факту смертельного ДТП в деревне Валяницы

Сегодня вечером, 11 сентября около 17 часов 40 минут в населенном пункте Валяницы, расположенном в Кингисеппском районе Ленинградской области, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 50-летний гражданин, находившийся за рулем транспортного средства марки «Нива», допустил выезд на встречную полосу движения, что привело к прямому столкновению с грузовым автомобилем «Шакман», которым управлял 52-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля «Нива» и находившийся в салоне 23-летний пассажир получили повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались непосредственно на месте аварии.

В настоящее время уполномоченными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
