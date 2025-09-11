В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

Сегодня вечером, 11 сентября около 17 часов 40 минут в населенном пункте Валяницы, расположенном в Кингисеппском районе Ленинградской области, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительным данным, 50-летний гражданин, находившийся за рулем транспортного средства марки «Нива», допустил выезд на встречную полосу движения, что привело к прямому столкновению с грузовым автомобилем «Шакман», которым управлял 52-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля «Нива» и находившийся в салоне 23-летний пассажир получили повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались непосредственно на месте аварии.

В настоящее время уполномоченными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.