Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»

Музей современного искусства Эрарта с радостью анонсирует выставку работ Олега Николаенко — выдающегося художника, который стремится раскрыть символическую суть вещей и побудить зрителей задуматься о глубинной природе окружающего мира. В его творчестве возникает интересный вопрос: что произойдет, если мы попробуем свести сложные формы реальных объектов, например, цветков, к простым геометрическим фигурам? В результате этого процесса цветок превращается в символ, который может нести в себе гораздо более глубокие смыслы.

Стоит отметить, что Олег Николаенко не является наивным художником, хотя подобные ассоциации могут возникнуть у зрителей при первом знакомстве с его картинами. Примитивистский стиль, который он использует в своих работах, является следствием сознательно наложенной системы ограничений, позволяющей ему по-новому взглянуть на привычные вещи. Эта художественная аскеза дает возможность не только увидеть, но и понять знакомые предметы с другой стороны.

Работа Николаенко с символическими формами, которые он черпает из своего внутреннего мира, приводит к созданию уникальных произведений искусства. Он переносит эти формы на холст, где они начинают существовать своей жизнью, отличной от жизни их реальных прототипов. Стиль художника можно охарактеризовать как плоскостной: он предпочитает использовать локальные цвета, то есть те, которые присущи объектам независимо от условий освещения, теней и рефлексов. Именно благодаря этой простоте ему удается передать суть изображаемого предмета.

Николаенко близок к традициям русского авангарда, который, обращаясь к древним культурам и народному творчеству, в значительной мере сохранял архаичные черты. Продолжая мощную традицию отечественного примитивизма, в который входят такие явления, как народный лубок, творчество Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, а также арт-группа «Митьки», Николаенко, тем не менее, остается оригинальным и легко узнаваемым художником. В его работах можно видеть интерес к архетипическим темам: он изображает цветы, предметы, животных и женщин. Абстрактным символам он придает пластическую конкретность, что делает его творчество особенно выразительным.

Нельзя не вспомнить строки Владислава Ходасевича о человеческой зрелости: «Зато слова: цветок, ребенок, зверь — Приходят на уста всё чаще». Эта сосредоточенность на простейших экзистенциальных понятиях является необходимым условием для достижения мудрости. Медитативное самоограничение, к которому стремится Николаенко в своем искусстве, позволяет зрителю ощутить самое важное в жизни. Как поет поэт: «Но душу полнит сладкой полнотой Зерна немое прорастанье».

Искусство Олега Николаенко — это мудрое и спокойное искусство, в котором нет ничего лишнего. Оно создает атмосферу умиротворения и позволяет зрителю погрузиться в созерцание, отвлекаясь от повседневных забот и суеты. Выставка в Эрарте — это уникальная возможность для всех желающих прикоснуться к глубоким смысловым слоям, которые скрываются за простотой форм и образов. Здесь каждый сможет найти что-то близкое и важное для себя, погрузившись в мир, который создает художник.

Даты проведения выставки: 29 ноября 2025 — 01 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург