ДТП с маршруткой на Московском шоссе

Сегодня около 09 часов в Московском районе на 689 км Московского шоссе произошло ДТП. Водитель маршрутки, двигавшейся в сторону Петербурга не заметил на дороге знака аварийной остановки. При этом на проезжей части стояли два попавших в ДТП автомашины – «Фольксваген» и «Лада». Рядом с автомобилями находились водители. Маршрутка налетела на «Фольксваген», после чего сбила обоих водителей.

В результате наезда водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести, «Лады» - тяжелые. Никто из 17-ти пассажиров маршрутки не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.