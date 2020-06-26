Сегодня около 09 часов в Московском районе на 689 км Московского шоссе произошло ДТП. Водитель маршрутки, двигавшейся в сторону Петербурга не заметил на дороге знака аварийной остановки. При этом на проезжей части стояли два попавших в ДТП автомашины – «Фольксваген» и «Лада». Рядом с автомобилями находились водители. Маршрутка налетела на «Фольксваген», после чего сбила обоих водителей.
В результате наезда водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести, «Лады» - тяжелые. Никто из 17-ти пассажиров маршрутки не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
Яндекс
На Московском шоссе маршрутка сбила двух водителей-аварийщиков
Сегодня около 09 часов в Московском районе на 689 км Московского шоссе произошло ДТП. Водитель маршрутки, двигавшейся в сторону Петербурга не заметил на дороге знака аварийной остановки. При этом на проезжей части стояли два попавших в ДТП автомашины – «Фольксваген» и «Лада». Рядом с автомобилями находились водители. Маршрутка налетела на «Фольксваген», после чего сбила обоих водителей.
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