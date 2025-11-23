В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте

22 ноября, около 16 часов 45 минут, возле дома номер 1 на Товарищеском проспекте, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил дорожно-транспортное происшествие. Объектом наезда стала 12-летняя школьница, ученица 6-го класса, пересекавшая проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, игнорируя красный сигнал светофора.

Вследствие данного инцидента, несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

В связи с произошедшим, правоохранительными органами инициировано административное расследование по статьям 12.24 часть 1 и 12.27 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности водителя и идентификацию транспортного средства, причастного к данному происшествию.