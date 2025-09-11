В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна

ента новостей

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали подозреваемых в поджоге входной двери на проспекте Шаумяна

4 сентября в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступила информация о намеренном поджоге входной двери квартиры, расположенной в доме номер 48 по проспекту Шаумяна. В результате инцидента, связанного с возгоранием, отсутствуют сведения о пострадавших. На стене, прилегающей к месту происшествия, были обнаружены слова угрожающего характера: «смерть».

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 119, часть 1 УК РФ, классифицирующей деяние как угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Десятого сентября сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД совместно с офицерами Красногвардейского района провели оперативные мероприятия, в результате которых были установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении поджога.

Установлено, что задержанными являются двое граждан 24 лет, не имеющие официального трудоустройства и прибывшие в Санкт-Петербург из Красноярского края. В отношении данных лиц полицией было возбуждено дополнительное уголовное дело по статье 167, часть 2 УК РФ, квалифицирующей умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. На данный момент подозреваемые содержатся под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красногвардейский район, поджог
