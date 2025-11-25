ента новостей

Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта приглашает на выставку Игоря Васильева

Музей современного искусства Эрарта радостно открывает двери для всех любителей искусства и мультфильмов, приглашая на уникальную выставку творений Игоря Васильева. Здесь вас встретят яркие мультяшные персонажи, которые, словно с экрана любимых детских фильмов, приветствуют вас своими широкими и дружелюбными улыбками. Главная задача работ Игоря, как он сам с удовольствием делится, заключается в том, чтобы приносить радость и положительные эмоции, вызывая у зрителей теплые воспоминания о детстве и о том, как прекрасно взаимодействовать с природой, укрощенной искусством.

Уже на протяжении более двадцати лет его удивительные скульптуры становятся источником вдохновения и радости для детей и взрослых, которые проводят время в парках аттракционов или развлекательных центрах, особенно на севере Санкт-Петербурга. Несколько лет назад Васильев решил расширить свои творческие горизонты и взял в руки кисть, начав создавать живописные версии своих известных персонажей. Он переносит их в естественную среду, будь то бескрайние просторы африканской саванны или изящные березовые рощи. Художник определяет свой стиль как романтический мультсимволизм, что не следует путать с московским романтическим концептуализмом, хотя между этими двумя направлениями действительно существует одна общая черта — это проницаемость миров.

В романтических стилях авторский художественный произвол позволяет смешивать реальное и фантастическое, создавая уникальные образы. И вот, находясь в выставочном зале, зритель может пообщаться с элегантной коброй, обнявшись с ней, или почесать за ухом броненосца, который с любопытством тянет к нему свой пятачок. Большие пластиковые скульптуры обладают тактильными качествами и словно сами стремятся к взаимодействию с посетителями. Каждый персонаж здесь имеет свой уникальный характер, что делает их еще более привлекательными и запоминающимися.

Что касается символизма, то перед нами можно увидеть определенные типажи, которые в значительной мере напоминают портреты современных людей. Здесь можно встретить крокодила с хитрым прищуром, который прогуливается с трубкой вдоль Нила, весело ухмыляющегося Свинтуса и Совенка, который уже ничему не удивляется. Важно отметить, что все герои Васильева, хоть и выглядят как персонажи мультфильмов, имеют оригинальный облик и совершенно не похожи на тех, кто вышел из мира 3D-кино.

Мир, созданный Игорем Васильевым, несмотря на наличие экзотических обитателей, оказывается очень уютным и родным. Художник сознательно избегает цитирования знаменитых образов, стремясь наделить жизнью именно своих персонажей, что придает им уникальность и индивидуальность. Таким образом, выставка Игоря Васильева превращается в пространство «тотального мультфильма», где каждый зритель может не только наблюдать и удивляться, но и взаимодействовать со скульптурами. Возможно, кто-то даже обнаружит в себе нечто мультипликационное, вспомнив о детских мечтах и фантазиях.

Не стоит забывать, что слово «анимация» происходит от латинского слова anima, что переводится как «душа». И именно эта душа наполняет работы Игоря Васильева, создавая атмосферу радости и волшебства. Выставка — это не просто возможность увидеть искусство, это шанс вновь ощутить себя ребенком, погрузиться в мир фантазий и открытий, где каждый может стать частью удивительных приключений, которые ждут за углом.

Таким образом, выставка Игоря Васильева в музее Эрарта становится настоящим праздником для всех, кто хочет окунуться в мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений, созданных с любовью и вниманием к деталям.

Даты проведения выставки: 29 ноября 2025 — 01 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Яндек.Дзен

