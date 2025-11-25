ента новостей

Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
В Невском районе задержали похитителя велосипедов
На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
В Мурино подростки устроили массовую драку
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Александр Дуал
Известный своей эпатажной манерой художник, маркетолог и концептуалист Александр Дуал представил новую работу под названием «Подпишись»

Известный своей эпатажной манерой художник, маркетолог и концептуалист Александр Дуал представил новую работу под названием «Подпишись». Картина, выполненная в авторском стиле, является творческой реинтерпретацией культовой пачки папирос «Беломорканал».

Художник перенес советский узнаваемый бренд в цифровую эпоху. На полотне, стилизованном под знакомую упаковку, вместо названия «Беломорканал» красуется современный медиа-символ — «Телеграм канал». А чуть ниже иронично размещено название собственного канала Дуала — «А что, так можно было?».

Название картины «Подпишись» завершает концепцию, превращая пачку папирос — когда-то символ доступности и привычки — в метафору современной зависимости от контента и вирусной информации.

Это уже не первая работа Александра Дуала, в которой он через призму поп-культуры и известных образов комментирует актуальные общественные тренды. Ранее художник прославился такими проектами, как:

· Колода игральных карт по мотивам «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, в которой участники скандального мероприятия оказались валетами, дамами и королями. Тузом был легендарный носок.

· Арт-объект «Барбивуха» — спиртовая настойка, настоянная на кукле Барби, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях в период выхода одноименного фильма.

· Перформанс «100+1», в ходе которого Дуал установил рекорд, написав 101 картину за 24 часа.

«Для советского поколения Беломорканал — это такой же мощный культурный код, как и Телеграм для поколения цифрового, — комментирует художник. — Оба являются символами своей эпохи, оба узнаются с полувзгляда. Я просто соединил их, чтобы показать, как изменились наши вредные привычки и способы потребления информации. Раньше “покурю-пообщаюсь” — сейчас “подпишусь-почитаю”».

Картина «Подпишись» продолжает серию работ Александра Дуала, исследующих феномен виральности и трансформации брендов в современном обществе. Арт-объект предназначен для выставки современного искусства. Более того, презентация картины будет организована в некоторых городских заведениях.

