Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд

Известный своей эпатажной манерой художник, маркетолог и концептуалист Александр Дуал представил новую работу под названием «Подпишись». Картина, выполненная в авторском стиле, является творческой реинтерпретацией культовой пачки папирос «Беломорканал».

Художник перенес советский узнаваемый бренд в цифровую эпоху. На полотне, стилизованном под знакомую упаковку, вместо названия «Беломорканал» красуется современный медиа-символ — «Телеграм канал». А чуть ниже иронично размещено название собственного канала Дуала — «А что, так можно было?».

Название картины «Подпишись» завершает концепцию, превращая пачку папирос — когда-то символ доступности и привычки — в метафору современной зависимости от контента и вирусной информации.

Это уже не первая работа Александра Дуала, в которой он через призму поп-культуры и известных образов комментирует актуальные общественные тренды. Ранее художник прославился такими проектами, как:

· Колода игральных карт по мотивам «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, в которой участники скандального мероприятия оказались валетами, дамами и королями. Тузом был легендарный носок.

· Арт-объект «Барбивуха» — спиртовая настойка, настоянная на кукле Барби, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях в период выхода одноименного фильма.

· Перформанс «100+1», в ходе которого Дуал установил рекорд, написав 101 картину за 24 часа.

«Для советского поколения Беломорканал — это такой же мощный культурный код, как и Телеграм для поколения цифрового, — комментирует художник. — Оба являются символами своей эпохи, оба узнаются с полувзгляда. Я просто соединил их, чтобы показать, как изменились наши вредные привычки и способы потребления информации. Раньше “покурю-пообщаюсь” — сейчас “подпишусь-почитаю”».

Картина «Подпишись» продолжает серию работ Александра Дуала, исследующих феномен виральности и трансформации брендов в современном обществе. Арт-объект предназначен для выставки современного искусства. Более того, презентация картины будет организована в некоторых городских заведениях.