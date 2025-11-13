ента новостей

13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
13:06
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13:03
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
13:00
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи
12:55
Полицейские задержали жителя Уфы за махинации с землей в Петербурге
12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
12:15
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
12:09
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи

В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении телефона у фельдшера скорой помощи в центре города 

10 октября, приблизительно в 19:00, в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило обращение от 35-летней сотрудницы скорой помощи. В своем заявлении она указала, что возле здания номер 30 по Лиговскому проспекту, неустановленное лицо совершило кражу ее мобильного телефона, извлекая его из кармана куртки.

На основании данного заявления, следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

11 ноября, в 08:30 утра, рядом с домом под номером 11 по Комендантскому проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления МВД, был задержан 24-летний безработный, являющийся гражданином одного из государств Центральной Азии. Задержание произведено по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Похищенное имущество было обнаружено и изъято.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

