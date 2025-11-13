В Петербурге задержали мигранта, похитившего смартфон у фельдшера скорой помощи

10 октября, приблизительно в 19:00, в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило обращение от 35-летней сотрудницы скорой помощи. В своем заявлении она указала, что возле здания номер 30 по Лиговскому проспекту, неустановленное лицо совершило кражу ее мобильного телефона, извлекая его из кармана куртки.

На основании данного заявления, следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

11 ноября, в 08:30 утра, рядом с домом под номером 11 по Комендантскому проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления МВД, был задержан 24-летний безработный, являющийся гражданином одного из государств Центральной Азии. Задержание произведено по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

Похищенное имущество было обнаружено и изъято.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.