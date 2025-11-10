ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника

В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Тихвине женщина подозревается в убийстве мужчины

В городе Тихвин, Ленинградской области, 8 ноября 2025 года, в результате бытового конфликта, произошедшего между 50-летней женщиной и 41-летним мужчиной, последний скончался от множественных ножевых ранений. Инцидент произошел в квартире, где подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, женщина нанесла потерпевшему не менее двенадцати ударов ножом в жизненно важные органы, что привело к его смерти на месте происшествия.

Следственный отдел по городу Тихвину Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по статье 105, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как убийство.

В настоящее время подозреваемая задержана на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В скором времени ей будет предъявлено официальное обвинение. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственная группа проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, убийство, ножевое ранение
