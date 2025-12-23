В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки

В декабре 2025 года, после проведения ряда оперативно-следственных мероприятий, работники уголовного розыска смогли установить личность мужчины, подозреваемого в совершении преступления в 1999 году. Им оказался 59-летний петербуржец, имеющий судимость.

В апреле 1999 года в правоохранительные органы поступило заявление о противоправном поведении в подъезде дома по Свечному переулку по отношению к девятилетней девочке. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия).

Несмотря на усилия следователей, оперативно задержать злоумышленника и установить его личность не удалось, и дело временно приостановили. В результате дальнейших следственных действий, уголовное дело было переквалифицировано на пункт «в» части 3 статьи 132 УК РФ, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Подозреваемый был задержан и признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент следствие по уголовному делу продолжается.