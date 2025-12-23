ента новостей

19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Спустя более двадцати лет полицейским удалось установить личность подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней

В декабре 2025 года, после проведения ряда оперативно-следственных мероприятий, работники уголовного розыска смогли установить личность мужчины, подозреваемого в совершении преступления в 1999 году. Им оказался 59-летний петербуржец, имеющий судимость.

В апреле 1999 года в правоохранительные органы поступило заявление о противоправном поведении в подъезде дома по Свечному переулку по отношению к девятилетней девочке. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия).

Несмотря на усилия следователей, оперативно задержать злоумышленника и установить его личность не удалось, и дело временно приостановили. В результате дальнейших следственных действий, уголовное дело было переквалифицировано на пункт «в» части 3 статьи 132 УК РФ, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Подозреваемый был задержан и признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент следствие по уголовному делу продолжается.

Все по теме: Центральный район, насильник
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-12-2025, 13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
20-12-2023, 14:34
В Петербурге задержан студент-иностранец, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетних
7-03-2023, 16:37
В Петербурге задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего
20-11-2025, 13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
5-02-2025, 13:04
В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек
3-06-2025, 10:29
В Петербурге иностранец увел с детской площадки 15-летнюю девочку

Происшествия на дорогах

21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
Наверх