Питерец.ру » Происшествия » Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции

Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петродворцовом районе полицейские выявили организацию нелегальной миграции посредством фиктивных браков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции Петродворцового района были установлены случаи оформления фиктивных браков с гражданами из стран Центральной Азии в 2017 году. Указанные действия имели целью легализацию иностранцев на территории РФ.

По данным следствия, организатором схемы является 56-летняя жительница Ломоносовского района Ленинградской области. Она содействовала заключению фиктивных браков между двумя иностранными гражданами, своим 36-летним родственником и 29-летней знакомой за определённое денежное вознаграждение. Основной целью данных браков было не создание семьи, а получение иностранцами вида на жительство в России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1, часть 2 УК РФ (организация незаконной миграции).

Материалы расследования переданы в миграционную службу для определения дальнейшего миграционного статуса иностранцев. После завершения необходимых проверок материалы дела будут направлены в прокуратуру для инициирования судебного процесса о признании браков недействительными.

В отношении предполагаемого организатора избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

Все по теме: Петродворцовый район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
