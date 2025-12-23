ента новостей

19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Герценовские спортсменки завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике

Спортсменки из РГПУ им. А. И. Герцена завоевали первое место на Открытом турнире, посвященном памяти заслуженного преподавателя Валерии Афанасьевны Молодцовой. Соревнования состоялись в спортивном комплексе ПГУПС Императора Александра I. В турнире участвовали команды из 12 вузов города.

Состязания проходили в личном и командном зачете по разным спортивным разрядам, включая второй и первый разряды, КМС и мастеров спорта. Команда мастеров спорта, тренируемая заслуженным тренером России Инной Быстровой, успешно представила Герценовский университет, продемонстрировав композицию с тремя обручами и двумя парами булав. Благодаря высокому уровню подготовки, синхронности и артистизму, герценовские гимнастки стали лучшими в своей программе.

В состав победившей команды вошли: Евгения Гузиева (математический факультет), Елизавета Ефимова, Карина Казакова, Екатерина Рукосуева, Елена Симонова (институт физической культуры и спорта), а также Евгения Филиппова (институт физики).

Валерия Афанасьевна Молодцова оставила значительный след в истории российской художественной гимнастики. Она была участницей Великой Отечественной войны, возглавляла Совет ветеранов Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга и являлась почетным членом Центрального совета ФСО «Локомотив». Она сыграла ключевую роль в развитии этого вида спорта в СССР и подготовила множество талантливых гимнасток.

