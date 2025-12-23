Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике

Спортсменки из РГПУ им. А. И. Герцена завоевали первое место на Открытом турнире, посвященном памяти заслуженного преподавателя Валерии Афанасьевны Молодцовой. Соревнования состоялись в спортивном комплексе ПГУПС Императора Александра I. В турнире участвовали команды из 12 вузов города.

Состязания проходили в личном и командном зачете по разным спортивным разрядам, включая второй и первый разряды, КМС и мастеров спорта. Команда мастеров спорта, тренируемая заслуженным тренером России Инной Быстровой, успешно представила Герценовский университет, продемонстрировав композицию с тремя обручами и двумя парами булав. Благодаря высокому уровню подготовки, синхронности и артистизму, герценовские гимнастки стали лучшими в своей программе.

В состав победившей команды вошли: Евгения Гузиева (математический факультет), Елизавета Ефимова, Карина Казакова, Екатерина Рукосуева, Елена Симонова (институт физической культуры и спорта), а также Евгения Филиппова (институт физики).

Валерия Афанасьевна Молодцова оставила значительный след в истории российской художественной гимнастики. Она была участницей Великой Отечественной войны, возглавляла Совет ветеранов Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга и являлась почетным членом Центрального совета ФСО «Локомотив». Она сыграла ключевую роль в развитии этого вида спорта в СССР и подготовила множество талантливых гимнасток.