Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки

В Колпинском районе Санкт-Петербурга полиция расследует незаконную торговлю оружием через интернет. Менеджер распределительного центра почтовой службы в Петро-Славянке обнаружил части огнестрельного оружия в одной из посылок, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия.

В результате совместной операции уголовного розыска и УФСБ был задержан 43-летний отправитель посылки, проживающий на Суздальском проспекте. Он признался, что нашёл детали оружия в квартире матери знакомой на Мебельной улице и решил продать их онлайн.

Мужчина разместил объявление о продаже деталей к винтовке Мосина и карабину «Маузер» за 10 000 рублей и отправил их покупателю из Екатеринбурга после получения оплаты.

В ходе обыска в квартире, принадлежавшей, по словам знакомой матери, её умершему отцу, было обнаружено большое количество предметов, похожих на боеприпасы и взрывчатые вещества. Женщина пояснила, что умерший занимался коллекционированием военной атрибутики. Экспертиза подтвердила, что часть изъятого пригодна для использования.

Уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую статью – незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия с использованием интернета. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие и оперативные мероприятия продолжаются.