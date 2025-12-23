ента новостей

12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки

Петербуржца задержали полицейские за пересылку основных частей огнестрельного оружия посредством сервиса доставки

В Колпинском районе Санкт-Петербурга полиция расследует незаконную торговлю оружием через интернет. Менеджер распределительного центра почтовой службы в Петро-Славянке обнаружил части огнестрельного оружия в одной из посылок, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия.

В результате совместной операции уголовного розыска и УФСБ был задержан 43-летний отправитель посылки, проживающий на Суздальском проспекте. Он признался, что нашёл детали оружия в квартире матери знакомой на Мебельной улице и решил продать их онлайн.

Мужчина разместил объявление о продаже деталей к винтовке Мосина и карабину «Маузер» за 10 000 рублей и отправил их покупателю из Екатеринбурга после получения оплаты.

В ходе обыска в квартире, принадлежавшей, по словам знакомой матери, её умершему отцу, было обнаружено большое количество предметов, похожих на боеприпасы и взрывчатые вещества. Женщина пояснила, что умерший занимался коллекционированием военной атрибутики. Экспертиза подтвердила, что часть изъятого пригодна для использования.

Уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую статью – незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия с использованием интернета. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие и оперативные мероприятия продолжаются.

