В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке

20 декабря на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялось значимое событие, в котором приняли участие председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они стали свидетелями торжественной церемонии зажжения огней на главной городской ёлке, а также посетили рождественскую ярмарку, расположенную на Манежной площади. В рамках этого праздника они также ознакомились с работой «Новогодней почты», которая предоставляет возможность отправлять поздравления и пожелания родным и близким.

Александр Бельский, в частности, отправил открытку юному жителю Петербурга по имени Ваня и его бабушке Наталии Алексеевне. Спикер парламента поделился, что имел возможность познакомиться с этой семьей год назад, когда они переехали в новую, полностью обустроенную квартиру. Он был приглашен на их новоселье и пообещал поддерживать связь с ними. «Мы всегда рядом», – подчеркнул он, демонстрируя важность таких человеческих связей и поддержки.

Этот проект, реализованный при сотрудничестве «Петербургского дневника», «Почты России» и газеты «Вечерний Санкт-Петербург», позволяет до 30 декабря отправлять бесплатные поздравительные открытки в любой уголок страны. В этом году для горожан подготовлено 17 различных видов открыток, часть из которых была создана по итогам конкурса детских рисунков, что добавляет особую теплоту и индивидуальность каждому пожеланию.

Кульминацией вечера стало зажжение огней на главной новогодней ёлке города. Александр Бельский и Александр Беглов приветствовали собравшихся жителей и гостей, поздравляя всех с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Вместе с участниками праздника они обратились к Деду Морозу, который прибыл в Санкт-Петербург из Великого Устюга, с просьбой зажечь огни на праздничном дереве. «Мы вместе начинаем праздновать Новый Год на красивейшей площади мира – на Дворцовой. Мы ярко украсили её, и здесь установлена главная ёлка нашего города», – отметил Губернатор Беглов.

Согласно информации, ёлка была привезена из Ленинградской области, её вес составляет более 10 тонн, а обхват кроны достигает 4,8 метров, при этом высота дерева превышает 30 метров. Праздничное дерево оформлено в стиле ретро, который уже полюбился петербуржцам. Кроме того, на Дворцовой площади по традиции была установлена рождественская горка с четырьмя скатами общей длиной 65 метров. Это уже третий год подряд, когда жители и гости города могут бесплатно прокатиться с горки в самом центре Петербурга, что стало одной из любимых зимних забав.

Также Александр Бельский и Александр Беглов осмотрели Рождественскую ярмарку, которая в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. К этой значимой дате была разработана особенная концепция мероприятия под названием «Традиции сквозь века – тепло в каждом». Ярмарка предлагает разнообразные товары и угощения, создавая атмосферу настоящего праздника и тепла, что особенно важно в преддверии Нового года.