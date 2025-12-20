ента новостей

21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборе открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке

В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
На Дворцовой площади прошла торжественная церемония зажжения огней на главной городской ёлке.

20 декабря на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялось значимое событие, в котором приняли участие председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они стали свидетелями торжественной церемонии зажжения огней на главной городской ёлке, а также посетили рождественскую ярмарку, расположенную на Манежной площади. В рамках этого праздника они также ознакомились с работой «Новогодней почты», которая предоставляет возможность отправлять поздравления и пожелания родным и близким.

Александр Бельский, в частности, отправил открытку юному жителю Петербурга по имени Ваня и его бабушке Наталии Алексеевне. Спикер парламента поделился, что имел возможность познакомиться с этой семьей год назад, когда они переехали в новую, полностью обустроенную квартиру. Он был приглашен на их новоселье и пообещал поддерживать связь с ними. «Мы всегда рядом», – подчеркнул он, демонстрируя важность таких человеческих связей и поддержки.

Этот проект, реализованный при сотрудничестве «Петербургского дневника», «Почты России» и газеты «Вечерний Санкт-Петербург», позволяет до 30 декабря отправлять бесплатные поздравительные открытки в любой уголок страны. В этом году для горожан подготовлено 17 различных видов открыток, часть из которых была создана по итогам конкурса детских рисунков, что добавляет особую теплоту и индивидуальность каждому пожеланию.

Кульминацией вечера стало зажжение огней на главной новогодней ёлке города. Александр Бельский и Александр Беглов приветствовали собравшихся жителей и гостей, поздравляя всех с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Вместе с участниками праздника они обратились к Деду Морозу, который прибыл в Санкт-Петербург из Великого Устюга, с просьбой зажечь огни на праздничном дереве. «Мы вместе начинаем праздновать Новый Год на красивейшей площади мира – на Дворцовой. Мы ярко украсили её, и здесь установлена главная ёлка нашего города», – отметил Губернатор Беглов.

Согласно информации, ёлка была привезена из Ленинградской области, её вес составляет более 10 тонн, а обхват кроны достигает 4,8 метров, при этом высота дерева превышает 30 метров. Праздничное дерево оформлено в стиле ретро, который уже полюбился петербуржцам. Кроме того, на Дворцовой площади по традиции была установлена рождественская горка с четырьмя скатами общей длиной 65 метров. Это уже третий год подряд, когда жители и гости города могут бесплатно прокатиться с горки в самом центре Петербурга, что стало одной из любимых зимних забав.

Также Александр Бельский и Александр Беглов осмотрели Рождественскую ярмарку, которая в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. К этой значимой дате была разработана особенная концепция мероприятия под названием «Традиции сквозь века – тепло в каждом». Ярмарка предлагает разнообразные товары и угощения, создавая атмосферу настоящего праздника и тепла, что особенно важно в преддверии Нового года.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-05-2022, 00:18
Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»
17-12-2014, 10:19
Ёлочка, гори!!!
20-12-2023, 11:19
На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта
8-12-2022, 15:31
«Новогодняя почта» возвращается на Дворцовую площадь
9-12-2024, 14:19
Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
Вчера, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
16-12-2025, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
Наверх