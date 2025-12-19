ента новостей

В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю

Новый порядок расчета арендной платы за землю в Санкт‑Петербурге

С 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге вступит в силу новый закон, который будет регулировать порядок определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности данного города. Это касается как участков, которые находятся в государственной собственности, так и тех, чья собственность не разграничена, но которые расположены на территории Санкт-Петербурга. Аренда таких земельных участков будет осуществляться без проведения торгов, и расчет арендной платы будет основываться на кадастровой стоимости этих участков.

Данный закон был принят в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2024 года, номер 321-ФЗ. Этот федеральный закон устанавливает, что начиная с 1 января 2026 года, арендная плата за земельные участки, которые принадлежат государству и предоставляются в аренду без торгов, должна рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. На данный момент в Санкт-Петербурге действующий порядок определения арендной платы не учитывает кадастровую стоимость, что и стало одной из причин для принятия нового закона.

В проекте нового закона предусмотрена специальная формула для расчета арендной платы. Основой для расчета будет служить кадастровая стоимость земельного участка, которая затем умножается на ставку арендной платы. Кроме того, в расчет будут включены корректирующий коэффициент и коэффициент инфляции. Ставка арендной платы будет определяться с учетом цели использования участка, которая прописана в договоре аренды. Однако для договоров аренды, касающихся эксплуатации объектов капитального строительства, ставка будет рассчитываться на основе фактического использования земельного участка.

Корректирующий коэффициент может быть как повышающим, так и понижающим. Его применение будет зависеть от категории арендатора и вида деятельности, который он осуществляет на арендованном земельном участке. Это означает, что для разных арендаторов условия могут варьироваться в зависимости от того, какой бизнес они ведут и какую категорию они представляют. Размеры ставок арендной платы, а также повышающие и понижающие коэффициенты будут устанавливаться Правительством Санкт-Петербурга.

Важно отметить, что новый порядок определения арендной платы будет действовать только для новых договоров, которые будут заключены с 1 января 2026 года. Это означает, что для всех действующих на тот момент договоров порядок расчета арендной платы не изменится и останется прежним до 31 декабря 2027 года. Таким образом, арендаторы, которые уже имеют действующие договоры, могут быть уверены, что условия их аренды останутся неизменными в течение указанного периода.

В целом, принятие данного закона направлено на упрощение и стандартизацию процесса определения арендной платы за земельные участки, что должно привести к более прозрачной системе аренды и улучшению условий для арендаторов. Новый закон призван обеспечить равные условия для всех арендаторов, а также создать более предсказуемую и стабильную финансовую среду для ведения бизнеса на территории Санкт-Петербурга.

