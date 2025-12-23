В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО

Родные и близкие бойцов гвардейского Ленинградского полка получили уникальную возможность увидеться с ними в рамках телемоста, который был организован в Мариинском дворце. Это событие стало настоящим праздником для всех участников, ведь оно позволило наладить связь между теми, кто находится на передовой, и их семьями, которые остаются в тылу. В мероприятии приняли участие высокопоставленные гости, среди которых был Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, а также депутаты городского парламента: Анастасия Мельникова, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Антон Рудаков.

Александр Бельский, обращаясь к военнослужащим, начал с поздравления их с наступающим Новым годом. Он отметил, что весь наш город, Санкт-Петербург, искренне верит в то, что в следующем году нас ждёт победа. Говоря о ситуации на фронте, он подчеркнул, что депутаты часто посещают бойцов и видят, как неуклонно наша армия движется вперёд. Однако он также отметил, что тем, кто находится на передовой, сейчас очень непросто. Бельский подчеркнул, что на фронт поступает новая техника, современное вооружение и дроны, но в конечном итоге именно русский солдат остаётся основным фактором победы. Он поблагодарил военнослужащих за их неоценимый вклад в защиту нашей великой Родины и родного города.

Губернатор Санкт-Петербурга также передал свои пожелания бойцам, сообщив, что их семьи, оставшиеся здесь, в тылу, постоянно находятся в центре внимания городских властей. Бельский добавил, что если у военнослужащих есть какие-либо вопросы или проблемы, они готовы незамедлительно оказать необходимую помощь и поддержку. В завершение своего выступления он пожелал бойцам успехов и призвал их беречь себя, возвращаясь домой к своим близким живыми и здоровыми.

Поздравления с наступающим Новым годом для участников телемоста также прозвучали от заместителя командира 1486 гвардейского мотострелкового полка по военно-политической работе Павла Неижмакова, полкового священника отца Арсения, гвардии младшего сержанта Дениса Смирнова и депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой. Она, в свою очередь, выразила надежду на то, что в Рождество произойдёт чудо и бойцы очень скоро вернутся домой. Анастасия подчеркнула, что их ждут и молятся за них, что наполняет сердца родных надеждой и верой в скорую встречу.

В продолжение этого значимого мероприятия для детей военнослужащих в Ротонде Мариинского дворца состоялось новогоднее представление. Оно стало ярким и радостным событием, которое принесло немного волшебства и радости в жизнь детей, чьи родители находятся на передовой. Это мероприятие позволило создать атмосферу праздника и единства, напомнив о том, что даже в самые трудные времена важно сохранять надежду и радость, особенно для тех, кто ждёт своих близких с фронта.