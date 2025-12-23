ента новостей

19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО

В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Телемост связал Мариинский дворец с Ленинградским полком, который сражается в зоне СВО

Родные и близкие бойцов гвардейского Ленинградского полка получили уникальную возможность увидеться с ними в рамках телемоста, который был организован в Мариинском дворце. Это событие стало настоящим праздником для всех участников, ведь оно позволило наладить связь между теми, кто находится на передовой, и их семьями, которые остаются в тылу. В мероприятии приняли участие высокопоставленные гости, среди которых был Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, а также депутаты городского парламента: Анастасия Мельникова, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Антон Рудаков.

Александр Бельский, обращаясь к военнослужащим, начал с поздравления их с наступающим Новым годом. Он отметил, что весь наш город, Санкт-Петербург, искренне верит в то, что в следующем году нас ждёт победа. Говоря о ситуации на фронте, он подчеркнул, что депутаты часто посещают бойцов и видят, как неуклонно наша армия движется вперёд. Однако он также отметил, что тем, кто находится на передовой, сейчас очень непросто. Бельский подчеркнул, что на фронт поступает новая техника, современное вооружение и дроны, но в конечном итоге именно русский солдат остаётся основным фактором победы. Он поблагодарил военнослужащих за их неоценимый вклад в защиту нашей великой Родины и родного города.

Губернатор Санкт-Петербурга также передал свои пожелания бойцам, сообщив, что их семьи, оставшиеся здесь, в тылу, постоянно находятся в центре внимания городских властей. Бельский добавил, что если у военнослужащих есть какие-либо вопросы или проблемы, они готовы незамедлительно оказать необходимую помощь и поддержку. В завершение своего выступления он пожелал бойцам успехов и призвал их беречь себя, возвращаясь домой к своим близким живыми и здоровыми.

Поздравления с наступающим Новым годом для участников телемоста также прозвучали от заместителя командира 1486 гвардейского мотострелкового полка по военно-политической работе Павла Неижмакова, полкового священника отца Арсения, гвардии младшего сержанта Дениса Смирнова и депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой. Она, в свою очередь, выразила надежду на то, что в Рождество произойдёт чудо и бойцы очень скоро вернутся домой. Анастасия подчеркнула, что их ждут и молятся за них, что наполняет сердца родных надеждой и верой в скорую встречу.

В продолжение этого значимого мероприятия для детей военнослужащих в Ротонде Мариинского дворца состоялось новогоднее представление. Оно стало ярким и радостным событием, которое принесло немного волшебства и радости в жизнь детей, чьи родители находятся на передовой. Это мероприятие позволило создать атмосферу праздника и единства, напомнив о том, что даже в самые трудные времена важно сохранять надежду и радость, особенно для тех, кто ждёт своих близких с фронта.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-12-2023, 11:53
Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка
15-12-2023, 12:12
Картина «Путь Ленинградского полка» пополнила музейную коллекцию Мариинского дворца
19-04-2023, 20:37
Из Петербурга в зону СВО отправлен очередной груз бойцам «Ленинградского полка»
17-12-2025, 14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
26-08-2025, 14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
3-05-2023, 16:22
В Мариинском дворце появится экспозиция, посвященная СВО

Происшествия на дорогах

21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
Наверх