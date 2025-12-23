ента новостей

19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
11:34
В Петербурге поймали «дропа»- соучастника обмана пенсионерки с проспекта Луначарского
14:32
При поддержке депутатов ЗакC отправлена партия гуманитарного груза на СВО из Курортного района
13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки
13:03
В Ленобласти поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Солидарности
12:57
В поселке Усть - Ижора 66-летний мужчина жестоко избил 74-летнего оппонента
12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Московском районе появится новая улица

В Московском районе появится новая улица

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Московском районе Петербурга построят новую улицу. Она пройдет от Пулковского шоссе до проезда №6

На сегодняшнем рабочем совещании, которое провёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с участниками городского правительства, был утверждён важный проект, касающийся планировки и межевания территории, предназначенной для строительства новой улицы в Московском районе города. Эта новая четырёхполосная дорога, которая пока носит рабочее название Магистраль 2, будет иметь протяжённость примерно два километра. Она соединит Пулковское шоссе и проезд 6, тем самым обеспечивая более удобный доступ к различным районам.

В рамках данного проекта предусмотрено не только строительство самой дороги, но и создание тротуаров и велодорожек, что позволит сделать передвижение по этой территории более комфортным и безопасным как для пешеходов, так и для велосипедистов. Губернатор Беглов отметил, что территория, прилегающая к Пулковскому шоссе, активно застраивается новыми жилыми и общественно-деловыми объектами. В связи с этим важно, чтобы новые кварталы имели удобное подключение к уже существующей улично-дорожной сети, что поможет улучшить транспортную доступность и повысить уровень жизни местных жителей.

Кроме того, проект включает в себя строительство ливневых очистных сооружений, которые будут предназначены для эффективного управления дождевыми водами и предотвращения затоплений. Также планируется возведение трансформаторной подстанции, что обеспечит необходимую электроэнергию для новых объектов, и насосной станции, которая будет способствовать улучшению водоснабжения и водоотведения в этом районе. Завершение всех строительных работ запланировано на 2027 год, что позволяет надеяться на скорое развитие инфраструктуры и комфортное проживание в новых кварталах.

Все по теме: Московский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-11-2022, 15:07
На Юго-Западе Петербурга появится новая шестиполосная дорога
11-12-2023, 18:05
В Красносельском районе построят новую школу
15-10-2025, 13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
25-11-2022, 18:42
Протяжённость городских веломаршрутов до 2030 года планируется увеличить до 300 километров
19-11-2024, 14:40
Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея
30-10-2024, 13:33
Новая трамвайная линия «Купчино – Шушары – Славянка»

Происшествия на дорогах

21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
19-12-2025, 12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
Наверх