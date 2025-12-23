В Московском районе появится новая улица

На сегодняшнем рабочем совещании, которое провёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с участниками городского правительства, был утверждён важный проект, касающийся планировки и межевания территории, предназначенной для строительства новой улицы в Московском районе города. Эта новая четырёхполосная дорога, которая пока носит рабочее название Магистраль 2, будет иметь протяжённость примерно два километра. Она соединит Пулковское шоссе и проезд 6, тем самым обеспечивая более удобный доступ к различным районам.

В рамках данного проекта предусмотрено не только строительство самой дороги, но и создание тротуаров и велодорожек, что позволит сделать передвижение по этой территории более комфортным и безопасным как для пешеходов, так и для велосипедистов. Губернатор Беглов отметил, что территория, прилегающая к Пулковскому шоссе, активно застраивается новыми жилыми и общественно-деловыми объектами. В связи с этим важно, чтобы новые кварталы имели удобное подключение к уже существующей улично-дорожной сети, что поможет улучшить транспортную доступность и повысить уровень жизни местных жителей.

Кроме того, проект включает в себя строительство ливневых очистных сооружений, которые будут предназначены для эффективного управления дождевыми водами и предотвращения затоплений. Также планируется возведение трансформаторной подстанции, что обеспечит необходимую электроэнергию для новых объектов, и насосной станции, которая будет способствовать улучшению водоснабжения и водоотведения в этом районе. Завершение всех строительных работ запланировано на 2027 год, что позволяет надеяться на скорое развитие инфраструктуры и комфортное проживание в новых кварталах.