В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки

23 декабря в 16:00 сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконную деятельность сотрудника полиции из Центрального района города.

Предварительно выяснено, что заместитель начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга в период с 18 по 23 декабря этого года получил от гражданина денежную сумму в размере 100 тысяч рублей. Плата была взята за то, чтобы не привлекать супругу взяткодателя к уголовной ответственности за воровство, квалифицируемое как преступление по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

При получении очередной части взятки сотрудник полиции был задержан оперативниками с доказательствами преступления.

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время по данному инциденту проводится дополнительное расследование.

В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством.