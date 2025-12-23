ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони

В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Лужского района задержали таранившего полицейский автомобиль при попытке уйти от погони

В Луге, 21 декабря около 17:00, сотрудники ГАИ, лейтенант Дмитрий Сидоренков и младший лейтенант Александр Васильев, заметили на улице Победы квадроцикл "Ямаха Гризли" без номерных знаков. Водитель, увидев патрульных, проявил беспокойство и увеличил скорость.

При попытке задержания водитель совершил столкновение со служебным автомобилем, припаркованным у дороги. Инспектор ДПС Дмитрий Сидоренков, стремясь предотвратить угрозу для окружающих, попытался остановить квадроцикл.

Однако водитель совершил наезд на полицейского и попытался скрыться. Благодаря решительным действиям сотрудников полиции злоумышленник был задержан. Им оказался 35-летний местный житель, доставленный в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Полицейский, получив медицинскую помощь, продолжил свою работу. Собранные материалы переданы следственным органам для принятия дальнейших мер. Руководство ГУ МВД России приняло решение о награждении отличившихся сотрудников.

Ленобласть, Лужский район
