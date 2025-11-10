В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика

В Центральном районе Санкт-Петербурга, вблизи Многофункционального центра, расположенного на улице Красного Текстильщика, сотрудниками правоохранительных органов был проведен масштабный рейд. Место проведения мероприятия было выбрано не случайно, поскольку в данной локации ежедневно наблюдается скопление значительного числа иностранных граждан, что обусловило необходимость проведения проверки.

В рамках операции были задействованы различные подразделения Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, включая сотрудников миграционной службы, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, представителей Госавтоинспекции, Специального полка полиции и кинологической службы.

Полицейскими было проверено около ста иностранных граждан. В ходе проверки у большинства из них не было выявлено серьезных нарушений в оформлении документов. Однако несколько человек не смогли предоставить точную информацию о месте своей регистрации, что вызвало подозрения у сотрудников полиции. В результате семь иностранных граждан были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с кинологами было досмотрено 150 транспортных средств. Служебные собаки тщательно обследовали салоны и багажные отделения автомобилей, что позволило убедиться в отсутствии использования транспортных средств в преступных целях.

Один из водителей, являющийся иностранным гражданином, попытался проигнорировать требования инспекторов ГАИ, но был остановлен. В ходе досмотра его автомобиля были обнаружены документы, вызывающие сомнения в их подлинности и предположительно связанные с фиктивной регистрацией иностранных граждан. Водитель не смог предоставить удовлетворительных объяснений относительно происхождения данных документов. В настоящее время полицией проводится проверка полученной информации на предмет возможной организации канала незаконной миграции.