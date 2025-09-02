Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти

На территории Волховского района Ленинградской области сотрудниками различных подразделений полиции был проведен профилактический рейд. В рамках мероприятия было обследовано более 200 объектов, включая квартиры, частные домовладения и торговые точки.

В ходе рейда проверены документы, удостоверяющие личность, у 700 граждан. Особое внимание было уделено местам проживания лиц, ведущих кочевой образ жизни, где было проведено общение со 108 представителями данной группы населения.

Пять человек не смогли предоставить документы, подтверждающие их личность, и были доставлены в отделение полиции для установления личности, проверки по базам данных и дактилоскопирования. В отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность).

Кроме того, при проверке частного сектора в садоводческом некоммерческом товариществе «Локомотив» выявлено 13 иностранных граждан, законность пребывания которых на территории Российской Федерации была подтверждена.

Вместе с тем, в одном из домовладений у местного жителя обнаружено охотничье оружие, хранившееся в ненадлежащем месте – под кроватью. Объяснения о том, что оружие не успели убрать в сейф после охоты, не были приняты во внимание. Оружие было изъято, а в отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 237 транспортных средств, выявив 10 административных правонарушений, включая два случая управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (статья 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). Полицейскими изъяты два комплекта государственных регистрационных знаков и регистрационные документы на транспортные средства.