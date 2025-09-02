ента новостей

16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейский рейд в Волховском районе Ленобласти: проверки адресов, протоколы, изъятые ружья и автомобильные номера 

На территории Волховского района Ленинградской области сотрудниками различных подразделений полиции был проведен профилактический рейд. В рамках мероприятия было обследовано более 200 объектов, включая квартиры, частные домовладения и торговые точки.

В ходе рейда проверены документы, удостоверяющие личность, у 700 граждан. Особое внимание было уделено местам проживания лиц, ведущих кочевой образ жизни, где было проведено общение со 108 представителями данной группы населения.

Пять человек не смогли предоставить документы, подтверждающие их личность, и были доставлены в отделение полиции для установления личности, проверки по базам данных и дактилоскопирования. В отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность).

Кроме того, при проверке частного сектора в садоводческом некоммерческом товариществе «Локомотив» выявлено 13 иностранных граждан, законность пребывания которых на территории Российской Федерации была подтверждена.

Вместе с тем, в одном из домовладений у местного жителя обнаружено охотничье оружие, хранившееся в ненадлежащем месте – под кроватью. Объяснения о том, что оружие не успели убрать в сейф после охоты, не были приняты во внимание. Оружие было изъято, а в отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 237 транспортных средств, выявив 10 административных правонарушений, включая два случая управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (статья 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). Полицейскими изъяты два комплекта государственных регистрационных знаков и регистрационные документы на транспортные средства.

