На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов

На строящемся объекте, расположенном на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга, Главным управлением полиции был осуществлен оперативно-профилактический рейд.

В рамках мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в сфере миграционного законодательства, участвовали различные подразделения полиции, в том числе специальный полк, сотрудники миграционной службы и кинологи с собаками.

В ходе проверки было установлено около 500 рабочих, прибывших из стран ближнего зарубежья.

В результате проведенных мероприятий, несмотря на наличие необходимых документов у большинства иностранных граждан, выявлено восемь человек, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации.

Данные лица были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии со статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время решается вопрос о депортации указанных граждан за пределы страны.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, а также обеспечению правопорядка на территории города продолжается.