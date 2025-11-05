На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине

Вечером 4 ноября, около 21 часа 00 минут, в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило обращение от 25-летней сотрудницы магазина, расположенного в доме номер 134 по Невскому проспекту. В своем заявлении она указала на то, что неустановленное лицо, находясь непосредственно в торговом зале, применило перцовый баллон во время возникшего конфликта, после чего покинуло место происшествия.

В тот же день, в 23:20, в процессе патрулирования территории сотрудниками специального полка полиции возле дома номер 136 по Невскому проспекту был задержан мужчина 37 лет, подозреваемый в совершении хулиганских действий. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.