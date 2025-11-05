ента новостей

16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
11:37
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине

На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские в Центральном районе задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине на Невском проспекте

Вечером 4 ноября, около 21 часа 00 минут, в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило обращение от 25-летней сотрудницы магазина, расположенного в доме номер 134 по Невскому проспекту. В своем заявлении она указала на то, что неустановленное лицо, находясь непосредственно в торговом зале, применило перцовый баллон во время возникшего конфликта, после чего покинуло место происшествия.

В тот же день, в 23:20, в процессе патрулирования территории сотрудниками специального полка полиции возле дома номер 136 по Невскому проспекту был задержан мужчина 37 лет, подозреваемый в совершении хулиганских действий. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Все по теме: Центральный район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-08-2025, 10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
7-08-2025, 10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
Сегодня, 10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
23-05-2025, 11:57
В Шушарах задержали стрелявшего из пневматики у магазина
25-06-2025, 14:34
На Разъезжей улице задержан подозреваемый в хулиганстве
28-08-2025, 14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы

Происшествия на дорогах

3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
31-10-2025, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
Наверх