В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте

В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте

4 ноября, около 15 часов 10 минут, в дежурную часть полиции Красногвардейского района Петербурга поступила информация о возгорании у входной двери квартиры, расположенной в доме номер 41/14 на Новочеркасском проспекте.

Пожар был ликвидирован жителями соседних квартир до прибытия пожарных подразделений. Информации о пострадавших не поступало.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов предварительно выяснили, что неустановленное лицо соорудило конструкцию из досок и подожгло ее перед дверью указанной квартиры, после чего покинуло место преступления.

В тот же день, около 20 часов 15 минут, участковым уполномоченным полиции, по подозрению в совершении данного деяния был задержан 40-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, не имеющий официального места работы местный житель, проживающий в соседнем доме номер 43 по Новочеркасскому проспекту.

Задержанный был доставлен в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, мотивом для совершения поджога мог послужить невозвращенный долг владельцем квартиры.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.

